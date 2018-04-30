Birlik ve Beraberlik Vakfı’ndan altın yağmuru

İlçe genelinde 4-12. Sınıf arası toplam 782 öğrenci katıldığı Siyer-i Nebi Yarışmasında 74 öğrenci altın ödülüne layık görüldü.

Oltu Belediyesi Efkan Ala Kültür Evinde gerçekleştirilen törende 74 altın dağıtıldı. Programın açılış konuşmasını Birlik ve Beraberlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mustafa Ağırman, “Kötü zamanda yaşıyoruz. Kötü zamanda yaşamanın hem dezavantajı var hem avantajı, artısı var. Tehlikeler tuzaklar çok.” diye konuştu.

Ödül töreninde Ağırman’ın yanı sıra emekli müftü Mustafa Polat da bir konuşma yaptı.

Birlik Beraberlik Vakfı Mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. Mustafa Ağırman, yaptığı konuşmada; “Dinin sahibi Allah’tır diyoruz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz geldi bize Allah’ımızı tanıttı, kitabı öğretti kendisini tanıttı. Bu din nasıl yaşanılacak onu da öğretti. Hayatıyla sünnetiyle yaşantısıyla onu da güzel bir şekilde öğretti. Ondan sonra benim görevim bitti dedi aramızdan ayrıldı gitti. Biz şimdi bunu çocuklarımıza bırakacağız. Saygıdeğer dinleyicilerim kötü zamanda yaşıyoruz. Kötü zamanda yaşamanın hem dezavantajı var hem avantajı, artısı var” dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Ağırman, ödül töreninin geç kalmasının sebebinin hediyelerin hazırlanması sırasında yaşanan aksaklıklara işaret ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ağırman’ın ardından konuşan Emekli Müftü Mustafa Polat ise okullarda siyer, fıkıh ve Kur’an derslerinin konulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Siyer, Fıkıh ve Kur’an dersleri artık okullarda seçmeli dersler olarak okutuluyor. İnşallah ileri de zorunlu dersler olacak. Müslümanlar çok çalışmalı. Yan gelip yatarsan 1918 yılları geri gelecektir. Müslüman gecesini gündüzüne katacak çok çalışacaktır. Cihad ruhu ile çalışıp, akan gözyaşını, akan kanı ve zulmü cihad ile sona erdirmelidir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe genelinde yapılan Siyer-i Nebi Yarışmasında ödül alan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören toplam 74 öğrenci altın ile ödüllendirildi.

Oltu Belediyesi Efkan Ala Kültür Evinde gerçekleştirilen törene; Belediye Başkan Yardımcısı Osman Coşkun, Birlik ve Beraberlik Vakfı Mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. Mustafa Ağırman, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, Ak Parti İlçe Başkanı Efdal Gülcü, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Cavit Yeşilyurt, Birlik ve Beraberlik Vakfı Başkanı Arif Macit’in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından program sona erdi.