‘Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız’ projesi kapanış toplantısı yapıldı

Kapanış toplantısında konuşma yapan Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, “Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız” isimli AB projesinin kayıtlı istihdamı artırmak üzere TRA1 Düzey 2 Bölgesinde uygulanan örnek bir proje olduğunu, yerelde birçok işbirlikleri kurduklarını ve yeni projelerde yeni işbirliklerine açık olduklarını vurguladı. Demirdöğen, proje kapsamında 350 kişiye proje yazma eğitimi, 1610 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi, 77 işveren temsilcisine kurumsallaşma eğitimi, 14 işverene kurumsallaşma danışmanlığı, 2 bin 216 kişiye mesleki eğitimler verildiğini belirtti. Ayrıca, proje kapsamında 136 kişinin katıldığı ulusal ve uluslararası mali destekler konferansı, 193 kişinin katıldığı kayıtlı istihdam seminerlerinin başarılı bir şekilde tamamlandığını bildirdi. Proje bünyesinde hazırlanan iki adet kamu spotunun başta TRT olmak üzere ulusal ve yerel kanallarda yayınlandığını belirten Demirdöğen, AB programları kapsamında yeni projeler yürütme noktasında çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Toplantıya, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Prof. Dr. Sezai Ercişli ve Prof. Dr. Ayhan Çelik, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, kamu kurumu amirleri, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri katıldı.