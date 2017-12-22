Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 15:07

BMS Belgelendirme Sınav Merkezi, Ankara’ya çıkarma yaptı

Erzurum’dan tüm Türkiye’ye faaliyete başlayan Bms Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi, Ankara da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2.

BMS Belgelendirme Sınav Merkezi, Ankara’ya çıkarma yaptı

22 Aralık 2017 15:07

’sini gerçekleştirdiği Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayına Tam kadro katılarak en çok sayıda katılım gösteren şirket olarak programa imza attı.


Ankara’da yapılan çalıştaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yrd. Orhan Yeğin, Eski Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Meclis İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, MYK Başkanı Adem Ceylan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TOBB Başkan V. Faik Yavuz, Kurum kuruluş idari amirleri ve Türkiye’de belgelendirme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve STK yöneticileriyle birlikte gerçekleşen çalıştaya binin üzerinde bir katılım oldu.


Mesleki Yeterlilik ve Çalışma hayatındaki öneminin anlatıldığı çalıştayda yöneticiler ve personeller ayrı ayrı seminer salonlarında toplantılara katılarak, durum analizi ve yapılacak işlerin kanun maddelerini görüştü. Kurum Başkanı Adem Ceylan, ülkemizde Mesleki yeterliliğin önemini ve cezai yaptırımlarını anlatırken, 2018 yılında tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili belirlenen 81 zorunlu meslek gurubunda denetimler ve bu denetimlere bağlı olarak cezai yaptırımların uygulanmaya başlayacağını dile getirdi. Uygulama kapsamında işverenlere büyük bir sorumluluk düştüğünü belirten Ceylan, “Burada temel amaç çalışanların daha kalifiye ve daha becerikli olması, bu uygulamayı hayata geçirirken kimseyi sıkmadık, fakat 2018 yılı zorunluluğun ve cezai yaptırımların en ciddi şekilde uygulanacağını sene olacaktır. Bu kapsamlarda hizmet veren her işletmenin ve çalışan ferdin bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerekir” dedi.


ÇSGB Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin “Başlayan bu uygulama teşvik kapsamındadır, adaylar sınav için yatırdıkları ücretleri geçmeleri halinde geri alacaklar, aday bunun yanı sıra işvereni işin sorumluluk olan sigorta priminin ödenmesinde dahi teşvikten yararlanacak, hükümetimizin yaptığı bu uygulama ve teşvik kapsamı belge ihtiyacı doğan tüm adaylar için kolaylıktır. Sağlanılan bu imkanları adaylar değerlendirmeli ve biran evvel belgelerini almalıdırlar” diye konuştu.


STK başkanlarının da söz aldığı çalıştay programına ise Doğu Anadolu’da ve Türkiye’de 12 ulusal yeterlilikte Sınav yetkisi bulunan ve kendi alanında (Tünel Kalıpçı) içinde bulunduran Türkiye’de ki 7 firmadan biri olan BMS Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi yüksek personel sayısı ile katılarak damga vurdu.


Şirket ortaklarından Salih Yeşilkent , “Biz Erzurum’u Türkiye’ye tanıtacağız, Erzurum da Mesleki Yeterlilik Alanında belgesiz kimse kalmasın, kalifiye ve standartlara uygun çalışanlar olsun” diyerek “En önemlisi hak eden geçsin” ilkesi ile hedeflerine yürüyeceklerini ifade etti.


Amaçlarının tüm Türkiye’de marka bir şirket olmak olduğunu anlatan şirket ortaklarından Salih Yeşilkent, “Yürüdüğümüz bu yolda hizmet etmek ve Erzurum’dan ulusal bir marka çıkarmak gibi bir gaye taşıyoruz. Bu yolda elimizden geleni yapacağız. Belgeniz artınız olsun, artınız BMS olsun sloganını hatırlatarak, işimiz çok, gücümüz çok, bugün Ankara’da Erzurum’u çok başarılı bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.


Ankara’da ki çalıştayda ilgi odağı olan BMS tüm idarecilerden tebrik aldı. 2 gün süren çalıştay başarılı bir şekilde sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç