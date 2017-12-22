BMS Belgelendirme Sınav Merkezi, Ankara’ya çıkarma yaptı

’sini gerçekleştirdiği Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayına Tam kadro katılarak en çok sayıda katılım gösteren şirket olarak programa imza attı.

Ankara’da yapılan çalıştaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yrd. Orhan Yeğin, Eski Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Meclis İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, MYK Başkanı Adem Ceylan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TOBB Başkan V. Faik Yavuz, Kurum kuruluş idari amirleri ve Türkiye’de belgelendirme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve STK yöneticileriyle birlikte gerçekleşen çalıştaya binin üzerinde bir katılım oldu.

Mesleki Yeterlilik ve Çalışma hayatındaki öneminin anlatıldığı çalıştayda yöneticiler ve personeller ayrı ayrı seminer salonlarında toplantılara katılarak, durum analizi ve yapılacak işlerin kanun maddelerini görüştü. Kurum Başkanı Adem Ceylan, ülkemizde Mesleki yeterliliğin önemini ve cezai yaptırımlarını anlatırken, 2018 yılında tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili belirlenen 81 zorunlu meslek gurubunda denetimler ve bu denetimlere bağlı olarak cezai yaptırımların uygulanmaya başlayacağını dile getirdi. Uygulama kapsamında işverenlere büyük bir sorumluluk düştüğünü belirten Ceylan, “Burada temel amaç çalışanların daha kalifiye ve daha becerikli olması, bu uygulamayı hayata geçirirken kimseyi sıkmadık, fakat 2018 yılı zorunluluğun ve cezai yaptırımların en ciddi şekilde uygulanacağını sene olacaktır. Bu kapsamlarda hizmet veren her işletmenin ve çalışan ferdin bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerekir” dedi.

ÇSGB Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin “Başlayan bu uygulama teşvik kapsamındadır, adaylar sınav için yatırdıkları ücretleri geçmeleri halinde geri alacaklar, aday bunun yanı sıra işvereni işin sorumluluk olan sigorta priminin ödenmesinde dahi teşvikten yararlanacak, hükümetimizin yaptığı bu uygulama ve teşvik kapsamı belge ihtiyacı doğan tüm adaylar için kolaylıktır. Sağlanılan bu imkanları adaylar değerlendirmeli ve biran evvel belgelerini almalıdırlar” diye konuştu.

STK başkanlarının da söz aldığı çalıştay programına ise Doğu Anadolu’da ve Türkiye’de 12 ulusal yeterlilikte Sınav yetkisi bulunan ve kendi alanında (Tünel Kalıpçı) içinde bulunduran Türkiye’de ki 7 firmadan biri olan BMS Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi yüksek personel sayısı ile katılarak damga vurdu.

Şirket ortaklarından Salih Yeşilkent , “Biz Erzurum’u Türkiye’ye tanıtacağız, Erzurum da Mesleki Yeterlilik Alanında belgesiz kimse kalmasın, kalifiye ve standartlara uygun çalışanlar olsun” diyerek “En önemlisi hak eden geçsin” ilkesi ile hedeflerine yürüyeceklerini ifade etti.

Amaçlarının tüm Türkiye’de marka bir şirket olmak olduğunu anlatan şirket ortaklarından Salih Yeşilkent, “Yürüdüğümüz bu yolda hizmet etmek ve Erzurum’dan ulusal bir marka çıkarmak gibi bir gaye taşıyoruz. Bu yolda elimizden geleni yapacağız. Belgeniz artınız olsun, artınız BMS olsun sloganını hatırlatarak, işimiz çok, gücümüz çok, bugün Ankara’da Erzurum’u çok başarılı bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ankara’da ki çalıştayda ilgi odağı olan BMS tüm idarecilerden tebrik aldı. 2 gün süren çalıştay başarılı bir şekilde sona erdi.