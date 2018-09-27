Böbreğindeki kanserli kiste tesadüfen rastlanan hastaya robotik müdahale

Robotik cerrahi müdahaleyle hastanın böbreğine zarar vermeden kanserli dokuyu aldıklarını söyleyen Üroloji Uzmanı Dr. İbrahim Karabulut "Farklı bir nedenle hastamız bize başvurdu tesadüfen kanserli kiste rastladık. Ameliyatı 2 gün önce yani pazartesi günü ekibimizle birlikte yaptık. Operasyon 3 saat sürdü, ameliyat sonrası hastamızda hiçbir sorun meydana gelmedi ve bir gün sonra ağızdan gıda alımına başladı. Sonuçları aldıktan sonra hastamızı taburcu edeceğiz. Gayet başarılı bir şekilde geçen robotik cerrahi müdahalemiz ile hastamızın böbreğini koruduk. Sadece tümörlü dokusunu aldık. Şu anda operasyonun ikinci günündeyiz. Bir sıkıntımız olmazsa hastamızı yarın taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Uzman Dr. Fatih Kürşat Yılmazel, "Operasyonumuz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Robotun kollarının girdiği bir santimlik ve 4 kesi ile 3 santim boyundaki kisti aldık" ifadelerini kaydetti.

Prostat rahatsızlığı için hastaneye giden 60 yaşındaki Reşit Kaya tesadüfen böbreğinde rastlanan tümöre şaşırdığını belirtirken bunu fark eden ve başarılı bir robotik cerrahi müdahale ile kanserli kisti böbreğinden alan doktorlara teşekkür etti.