Bölge Oda ve Borsa Başkanları TOBB’da buluştu

Toplantıya, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’te katıldı.

TOBB İkiz Kuleler ’de dün düzenlenen toplantıda, ilk olarak ekonomideki gelişmelere ilişkin geniş bir sunum yapıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, istişarelerde bulunmak için bölge oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, son dönemde özel sektör için neler istediklerine, nelerin hayata geçtiğine ve değiştiğine dair bilgilendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istihdam konusunda bir söz verdiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 1 yılda 1,5 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedef koyarken, 6 ayda 1 milyon 200 bin istihdam rakamına ulaştıklarının altını çizdi. Büyüme rakamlarının sevindirici olduğuna işaret eden TOBB Başkanı, yılsonuna kadar da bu yüksek büyümenin devam edeceğine inandıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Büyümenin yansımasını da istihdam sayısında görüyoruz” dedi.

Ekonominin büyümesi halinde ülkenin zenginleşeceğini söyleyen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin de işsizlik sorununu çözeceğini anlattı. Karşılıksız çek rakamlarının bir önceki seneye göre yüzde 28 oranında azaldığına dikkati çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geçen sene karşılıksız çekten şikâyet ediyorduk. Bakın azaldı. Senetlerde bir artış var. İnşallah onun için de uygun bir yol bulunacak” dedi.

Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde canlanmalar görüldüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, yatırım miktarlarında da artışa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

ETSO Başkan Yücelik; “CMP bütün bölgeyi kalkındıracak”

TOBB’da gerçekleştirilen toplantıya, Cazibe Merkezleri Programı (CMP), 2. OSB, istihdam ve kredi destekleri gibi önemli konularda şehrin ekonomik durumunu özetleyen bir raporla iştirak eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, özellikle Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Erzurum’da yapılacak yatırımlarla sadece şehrin değil, tüm bölgenin gelişeceğini ve ekonomik anlamda daha üst seviyelere çıkacağını söyledi.

Cazibe Merkezleri Programı’na yapılan başvurular açısından Erzurum’un, 208 başvuru ile 23 il arasında 7. sırada yer aldığını ifade eden Başkan Yücelik, başvuruların toplam yatırım tutarı açısından ise Erzurum’un 23 il arasında uzak ara 1. sırada yer aldığını belirterek, bunun gelecek için kendilerini umutlandırdığını dile getirdi.

Programa yapılan başvurular ve yatırım tutarları açısından Erzurum’un kendi bölgesinde de cazibe merkezi olarak ön plana çıktığını kaydeden Yücelik, Erzurum için yapılan başvurularda öngörülen ilave istihdamın 23 bin 354 kişi olduğunu belirterek, “Dolayısıyla, Cazibe Merkezleri Programı’nın, Erzurum’da; üretimi, kayıtlı istihdamı, ihracatı, markalaşmayı, rekabet edebilirliği ve pazarlama gücünü arttırıcı etkilerinin yanı sıra, ithalatı azaltıcı, göçü önleyici ve yan sanayi oluşumunu destekleyici etkileri olacağı aşikardır” diye konuştu.

Toplantıda, diğer oda ve borsa başkanları da kendi illeriyle ilgili bilgiler verdi.