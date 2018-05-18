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18 Mayıs 2018 14:48

‘Bölgemiz Tarihi Derinliklerinden Kesitler’ paneli yapıldı

18 Mayıs Müzeler Günü tarihi Yakutiye Medresesinde düzenlenen ‘Bölgemiz Tarihi Derinliklerden Kesitler’ adlı panelle kutlandı.

‘Bölgemiz Tarihi Derinliklerinden Kesitler’ paneli yapıldı

18 Mayıs 2018 14:48


Panelde açılış konuşmasını yapan Vali Seyfettin Azizoğlu Erzurum’un tarihi eserleri gelecek nesillere ulaştırma konusunda oldukça başarılı olduğunu ifade ederek, “Bugün müzeler gününü kutlamak için bu tarihi mekandayız. Erzurum çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Tarihi eserleri muhafaza ederek gelecek nesillere aktarma konusunda da gayet başarılı olmuştur. Müzelerimiz için yeni mekanların inşası ve restoreleri devam ediyor. Tarihimize ve eserlerimize her zaman sahip çıkmamız ve korumamız gerektiğini tekrardan yineliyorum” dedi.


Panele Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu yanı sıra konuşmacı olarak Erzurum Müze Müdürü Mustafa Erkmen, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alparslan Ceylan, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu katıldı.




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