Bölgesel incelmeye kalıcı çözüm

Fulya Tezel, bölgesel incelme için kanıtlanmış tedaviler hakkında bilgi verdi.

Dr. Fulya Tezel, “Zayıflamak için birçok yöntem vardır ve “ben zayıflayamıyorum” sözünü bizler kabul etmiyoruz. Her vücut yapısı için doğru bir incelme yöntemi vardır. Öncelikle vücut tipinizi tanımanız gerekir. Bazı vücut tipleri için diyet yapmak yeterli olurken, bazıları içinse ideal vücut ölçülerine ulaşmak için spor yapmak gerekir. Dermatoloji de zayıflamak için bazı yöntemler sunmaktadır. Cildinizi tanımak için kendinizi dermatologların eline bırakabilirsiniz ve uzman danışmanlığında zayıflamak için doğru yöntemleri uygulayabilirsiniz” dedi.

Dr. Fulya Tezel, bölgesel incelme yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Temassız estetik: Kişiye temas etmeden yağ hücrelerini görerek, bu yağ hücrelerinin erimesi yoluyla yapılan uygulama istenmeyen yağların vücuttan atılması için ideal bir yöntemdir. Temassız estetik işleminde iki farklı başlık kullanılır. Bunlardan biri karın bölgesi için kullanılır. Diğeri ise diz üstü bölge ve iç bacak için uygundur. Uygulama süresi için ise önceki yazılarımızı inceleyebilirsiniz. Bir dermatolog gözetiminde yapıldığı için yağ yakımı sürecinde cildinizin neye ihtiyacı varsa tam olarak doğru adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Akustik dalga terapisi: AWT olarak da bilinen akustik dalga terapisi, vücudun doğal mekanizmasını kullanan bir sistemdir. Bölgesel zayıflama, dokuları sıkılaştırma ve selülit tedavileri için uygulanmaktadır. İncelmesi istenilen bölgeye özel başlıklarla yapılan masajlar yaparak uygulanan yöntem vücut şekillendirme aşamasında verimli sonuçlar doğurur.”