Bonding ile aralıklı dişlere son veriliyor

Diş Hekimi Yalçın Genç, “Bonding dişteki kırık ve çatlakları onarmanın ya da özellikle ön dişlerde şekil ve renk değiştirmek için kullanılır. Önce yapıştırılacak kompozit malzemenin rengi ile doğal dişinizin rengi birbirine uyumlu hale getirilir. Daha sonra dişiniz hafifçe törpülenerek buraya yapıştırma malzemesinin sıkı yapışmasını sağlamak için bir jel sürülür. Kompozit malzeme uygulandıktan sonra dişe oturtulup, yüksek yoğunluklu ışıkla sertleştirilir. Daha sonra da doğal görünüm için parlatılır. Bonding küçük alanlar üzerinde etkilidir çünkü daha geniş alanlar kırılmaya müsaittir. Bonding Adeziv sistem dişin üzerine tek seansta bazı malzemeler uygulayarak dişin şeklini değiştirme işlemidir” dedi.

Bonding uygulamasının sıklıkla diş aralıklarını kapatmakta kullanıldığını ifade eden Diş Hekimi Genç, “Bir kaç dişin yada bir dişin aralıklarının kapatılmasında çok başarılı bir yöntemdir. Bonding, genç yaştaki insanlarda bir travmayla veya düşme etkisi ile dişi kırıldığı zaman o kişiye porselen diş yapılamadığı zaman kullanılır. Dişin yarısının kırık olduğu durumlarda bile bonding başarılı olur. Kırık diş üzerine tekrar yeni diş yapmak tek seansta yaklaşık diş başına yarım saatlik bir süre içerisinde uygulanabilir” diye konuştu.

Bondingin en güzel yanının ise minimal invaziv bir uygulama olduğunu kaydeden Genç, “Dişe hiç zarar vermeden dişe malzemeyi yapıştırarak yapılan bir yöntemdir. Çoğu durumda dişin sadece arasına veya dişin kırılan kısmına yapılan bir yöntemdir. Bu sebeple bonding tamamen dişi koruyucu bir uygulamadır. Bonding uygulama, estetik diş hekimliğinde yapılan güzel, kolay ve kısa sürede yapılan bir tekniktir” ifadelerini kullandı.