Botoks binbir derde deva oluyor

Vega Estetik Merkezinden Medikal Estetik ve Güzellik Uzmanı Güler Yıldırım, “Yaşın ilerlemesi, stres, güneş etkileri, sigara, hava kirliliği, menopoz gibi daha pek çok faktörler hücre düzeyinde serbest radikallerin üretimini hızlandırarak ciltteki kırışıklıkları artırmaktadır yaşlanma kaçınılmazdır ama etkilerini azaltmak ve geciktirmek botox ile mümkündür” dedi.

“Kasların gelişimi ile kırışıklıklar önlenir”

Yüz hareketlerini yapmayı sağlayan kasların, üzerlerindeki deriye bağlı olduğunu kaydeden Uzman Yıldırım, “Yıllar süren mimikler sonucu, kaslar gözle görülür çizgiler ve kırışıklıklar oluştururlar. Deriye bağlı yüzeysel kasları gevşeterek, kırışıklıkları rahatlatmak ve yumuşatmak mümkündür. Kasların gevşemesi ile daha fazla kırışıklık oluşması engellendiği gibi daha huzurlu ve daha genç görünüm ortaya çıkar. Zaman içinde giderek daha uzun süreli etkiye sahip olarak yüzün üst kısmındaki yaşlanmayı yavaşlatır” ifadelerini kaydetti.

Botulinum toksin enjeksiyonlarının günümüzde en sık uygulanan ameliyatsız estetik uygulamaları olduğunu ifade eden Uzman Yıldırım, “Uygulamanın 5-10 dakikada yapılması, acısız olması, uygun yerde uygun şekilde yapıldığında uzun etkili tatminkar sonuçlar vermesi sebebi ile çok sık uygulanmaktadır” açıklamalarında bulundu.