Botoks ile migren problemine son

Sevgi Ekiyor, botoks ile migren probleminin tedavi edilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Sevgi Ekiyor, “Botoks cildin kendisini yenileyememesi sonucu yaşlanan ciltte, kırışıklıklar, düşük kaş, terleme gibi rahatsızlıklarda anında sonuç alınan, uygulaması pratik ve bir süre sonra da etkisini kaybedebilen kolay bir çözüm uygulamasıdır. Clostridium botulinum adlı bir bakteriden elde edilen botulinum toksini , botoks (botox) uygulamasıyla tıbbın bir çok alanında özellikle plastik cerrahide ve kozmetik amaçla kırışıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kasların çalışmasını önleyerek etki sağlar. Sinir ve kas arasındaki etkileşimi bloke ederek mimiklerin kullanımını kısıtlar. Botoks kullanım alanları; Koltuk altı terlemelerinde, El, ayak terlemelerinde, Ciltteki ince kırışıklıkların giderilmesinde, Kaş arası ve alın çizgilerinin giderilmesinde, Göz çevresi (kaz ayakları) kırışıklıklarının giderilmesinde, Dudak üstü ve çevresi kırışıklıkların giderilmesinde, Kaş ve burun ucu kaldırma, Boyun ve dekolte kırışıklıklarında. Botoks uygulama süresi ortalama 15 - 30 dk.dır” dedi.

Aşırı terlemenin, toplumun 3’de birinde görülebilen ve ciddi bir güven krizine sebep olabilen bir sağlık ve hijyen sorunu olduğunu ifade eden Ekiyor, “Herhangi bir yaşta başlayabilen bu durumun yaygın görülen nedenleri arasında obezite, diyabet, yüksek tansiyon, baharatlı yiyecekler ve aşırı alkol tüketimi yer almaktadır. Çoğu insan günde 1 litreye yakın ter üretirken, aşırı terleyen kişilerde bunun 10 katı kadar terleme görülebilir. Aşırı terlemenin en çok görüldüğü yerler yüz, koltukaltı, eller ve ayaklardır. Koltukaltı terleme tedavisi için diğer bir yöntem olan Miradry Koltukaltı Terleme Tedavisi sayfamızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. Botoks terlemenin görüldüğü yerlerdeki ter bezlerine uygulanır ve terlemeye sebep olan sinir iletimini bloke ederek terlemeyi önler. Ortalama 6 aya kadar etki göstermekle birlikte hastaların yüzde 40’ı bir yıla yakın bir süre terleme şikâyeti yaşamadıklarını belirtmektedirler” diye konuştu.

Kronik migren ağrılarında botoks kullanımının FDA tarafından onaylanmış bir uygulama olduğunu kaydeden Ekiyor, “Botoks kasları gevşetip, beyine ağrı mesajını ileten siniri bloke ederek ağrıya olan duyarlılığı azaltır. Migren botoksu uygulanan hastaların yaklaşık yüzde 70’i, migrenli gün sayısında tedavi öncesine göre yüzde 50’den fazla azalma olduğunu belirtmişlerdir. Migren botoksu, 15- 30 dakika gibi bir sürede, baş ve boyundaki 7 kritik noktaya spesifik dozda uygulanır, birkaç gün içinde etkisini göstermeye başlar ve 12 hafta boyunca migrene bağlı baş ağrılarına karşı önleyici etki gösterir. Botoks migrene bağlı baş ağrılarına karşı koruyucu bir tedavi olup, her 3 ayda bir tekrarlanması önerilmektedir. Tüm diğer botoks uygulamalarında olduğu gibi botoks içeriğine karşı alerjisi olan kişilere uygulanmamalıdır. Nöromüsküler rahatsızlıkları veya kanama problemleri olan kişilerde, Tedavi yapılması istenilen bölgede deri hastalıkları olan kişilerde, Hamile veya emziren kadınlarda, Özellikle albumin gibi ürün içeriğindeki etken maddelere karşı alerjisi olanlara uygulanmamalıdır. Botoks (botox) uygulaması öncesi uyarılarılarımız aspirin veya aspirin içeren ilaçlar alınmamalıdır. Uygulama öncesi bir hafta süre ile alkol alınmamalıdır. 4-6 ay tekrarlanma süresi 6 saat uyumamalı dik pozisyon oturma. Tedavi sonrasında 1 - 2 saat süreyle dik pozisyonda kalınmalı ve enjeksiyon bölgesi kasları çalıştırılmalıdır. 24 saat süreyle zorlayıcı egzersiz hareketlerinden uzak durulmalıdır. Bir gün boyunca sıcak su ile duş, sauna, yüzme ve egzersizden kaçınılması tavsiye edilir” açıklamalarında bulundu.