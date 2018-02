Boya Ustalarıyla Cağ kebaplı tanışma toplantısı yapıldı

Oltu Bayi yetkilisi Oğuzhan Öztürk’ün organize ettiği toplantıya 150 civarında boya ustası katıldı. Tanıtım toplantısında sinevizyon gösterimiyle Boya ustalarına Boya ve Isı yalıtımı hakkında teknik bilgiler verildi. Oğuzhan Öztürk, “İlçemizdeki boya ustalarının gelişen Isı yalıtım ve kaliteli boyamız hakkında bilgilendirmek ustaların emeklerinin karşılığını alması için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız. Kaliteli boya ile çok daha az boya kullanarak fazla yer boyama yapacakları hakkında bilgiler verdik ustalarımıza teknik konuda yardımcı olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürü Coşkun Yeğen, “Öncelikle bu güzel organizasyonla ben Oltulu Ustalarımızla bir araya getirdiği için bayimize çok teşekkür ederim. Mağazamızın Oltu’ya hayırlı uğurlu bereketli olmasını diliyoruz. Oltulu Boya ustalarının da 2018 yılında iyi bir sezon geçirmelerini diliyoruz biz DYO firması olarak her zaman ustalarımızın yanındayız olmaya da devam edeceğiz gerek önerilerimizle gerek teknik desteklerimizle gerek mesleki yeterlilik belgesi gibi Devleti istediği belgeleri kendilerine sınav açarak belgeyi vermek biz her zaman ustalarımızın yanındayız yeni ürünlerimizle gelecekteki ürünlerimizle her zaman ustalarımızın yanındayız bu güzel organizasyona katıldıkları için kendilerine teşekkür ederim” dedi.