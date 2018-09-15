Boyacı ailesinin acı günü

Aşkale Belediyesi AK Parti İlçe Belediye Meclis Üyesi Sinan Boyacı’nın babası Mücip Boyacı (78) hayatını kaybetti.
Aşkale Belediyesi AK Parti İlçe Belediye Meclis Üyesi Sinan Boyacı'nın babası Mücip Boyacı (78) hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı bulunan Boyacı, evinde hayatını kaybetti. Boyacı'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Aşkale Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
5 çocuk babası Mücip Boyacı'nın cenaze namazına Milletvekili İbrahim Aydemir'in yanısıra çok sayıda cemaat katıldı.