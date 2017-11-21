Bu diş iltihap oluşturuyorsa mutlaka çekilmelidir!

20 yaş dişleri, alt ve üst çenede bulunan azı dişleri arasında en arkada, üçüncü azı dişleridir. Her bir çenenin iki köşesinde birer tane olmak üzere 4 tanedir. 20’nci yaş dişleri, 17-25 yaş arasında çıkmaya başlar ve genellikle sorun oluştururlar” dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, 20 yaş dişlerinin ya doğru pozisyonda çıkamayarak diğer dişleri sıkıştırdığını ya da hiç çıkamayıp gömülü kalıp saatli bomba gibi patlayacağı zamanı beklediğini anlatarak, “Bazen de çıktığında diğer dişlere nazaran çürük oluşumuna yatkın olur. Çoğunlukla da iltihabi oluşum ve ağrıya sebep olur. Eğer 20 yaş dişi doğru pozisyonda ve şekilde çıkmış diğer dişler için de sorun oluşturmuyorsa dokunmaya gerek yok. Düzenli diş hekimi muayenesi ile kontrol altında tutulabilir. 20’lik diş ağrı yapıyor, iltihap oluşturuyor, diğer dişleri sıkıştırıyorsa mutlaka deneyimli hekimler ve çene cerrahisi uzmanı tarafından çekilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

20 yaş dişi operasyonlarında ilgili bölgenin lokal anestezi ile uyuşturulduğunu kaydeden Arslan, “Dişin etrafındaki kemik uygun görülürse kaldırılır ve dişin çekimi yapılır. Çekim sonrası bölgeye dikiş atılır. Dikişler 7-10 gün arasında alınır. Hekim gerekli görürse operasyon sonrasında antibiyotik ve ağrı kesici ilaç reçete edebilir. Çekim sonrasında yerleştirilen tampon kanamayı durdurmak için 30 dakika süre ile ısırılmalı. İlk 2 gün ağrınız olabilir. İlk 24 saat tükürme ve çalkalama yapılmamalı. Sigara kullanıyor iseniz yaranın iyileşmesini olumsuz yönde etkileyip ciddi sorunlara yol açacağı için işlemden sonra 48 saat sigara içilmemelidir. Operasyon sonrası bölgede ödeme bağlı şişlik ve morarma olabilir. Morluk oluşursa korkulmamalı.7-10 gün içinde hafifleyerek kaybolacaktır. İlk 24 saat buz kompres yapılarak ödem kontrol altında tutulabilir. Asitli, acılı ve çok sıcak gıdalar tüketilmemelidir. Yoğurt, püre , muz, dondurma gibi tanesiz ve çorba gibi, yumuşak ve ılık yiyecekler ile beslenilmelidir. Hekim ilaç reçete etmiş ise ilaçlar düzenli kullanılmalıdır” dedi.