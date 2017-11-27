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27 Kasım 2017 14:36

Bu hatalar dişlerin düşmanı

Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, güvenle ve bembeyaz inci gibi dişlerle gülümsemenin herkes için önemli olduğunu belirterek, “Ancak günlük olarak dişlere ne kadar iyi bakarsanız bakın, yapılan bazı hatalar ağız ve diş sağlığı açısından zararlıdır” dedi.

Bu hatalar dişlerin düşmanı

27 Kasım 2017 14:36


Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, çoğu kişi sadece dişleri fırçalamanın ağız ve diş sağlığı için yeterli olduğunu sandığını dile getirerek, “Oysa ki sabah ve akşam dişleri fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanımı ve gargaralar ile ağız ve diş sağlığı temizliği yapılmalıdır. Diş ipi kullanımı çok yaygın olmamakla beraber diş temizliğini tamamlayan önemli bir kriterdir. Dişler ne kadar iyi fırçalansada ara yüzlerde ve protezlerin altında kalan yemek artıkları diş ipi yardımıyla temizlenebilir. Araştırmalara göre plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş ipinin rolü yüzde 34 olmaktadır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır” diye konuştu.


Sağlıksız beslenmenin vücuttaki organlara vereceği zararın yanında aynı zamanda diş sağlığı bakımından da tehlike oluşturabileceğini anlatan Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, “Çürüklerden korunmak istiyorsanız ne yediğiniz kadar, ne kadar sıklıkla yediğinizde önemlidir. Genel olarak zayıf beslenme diş eti rahatsızlığına sebep olur ve uzun dönemde ağız için başka etkileri de oluşmaya başlar. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir. Beslenmede önemli olan vücut için gerekli her türlü karbonhidrat, mineral, vitamin, protein gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır.” dedi.


Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan sözlerine şöyle devam etti; “Dişlerine vereceği zararı bilmeden bir çok kişinin başvurduğu oldukça zararlı bir alışkanlıktır. Dişlerin aşınmasına, çatlamasına ve hatta kırılmalarına sebep olur. Düzenli olarak kullanılan bir diş fırçasının ortalama ömrü 3 aydır.3 ay kullanılan diş fırçası mutlaka değiştirilmelidir.Çünkü diş fırçasının kılları yıpranır ve buna bağlı olarak zarar görmüş kıllara sahip olan diş fırçası dişleri düzgün şekilde temizleyemez. Birkaç ay sonra diş fırçasında bakteri ve gıda parçacıkları birikmeye başlar.Bu durumda da plak oluşumu kolaylaşır. İçeriğinde asit olan besinler ve içeceklerin zararları oldukça fazladır.Bu zarara dişlerde uğrar. Bu tarz besin ve içecek tüketmek dişlerin hızlı şekilde çürümesine neden olabilir.Bu nedenle bu tarz içecekler belirli oranda tüketilmeli ve aşırıya kaçılmamalıdır.”




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