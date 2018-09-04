Bu hatalar gülümsemeyi engelliyor

” dedi.

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, diş ipi kullanımının çok yaygın olmamakla beraber diş temizliğini tamamlayan önemli bir kriter olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:

“Dişler ne kadar iyi fırçalansa da ara yüzlerde ve protezlerin altında kalan yemek artıkları diş ipi yardımıyla temizlenebilir. Araştırmalara göre plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş ipinin rolü yüzde 34 olmaktadır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.

Sağlıksız beslenme vücuttaki organlara vereceği zararın yanında aynı zamanda diş sağlığı bakımından da tehlike yaratabilir. Çürüklerden korunmak istiyorsanız ne yediğiniz kadar, ne kadar sıklıkla yediğinizde önemlidir. Genel olarak zayıf beslenme diş eti rahatsızlığına sebep olur ve uzun dönemde ağız için başka etkileri de oluşmaya başlar. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir. Beslenmede önemli olan vücut için gerekli her türlü karbonhidrat, mineral, vitamin, protein gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır.”

Protez Uzmanı İlker Arslan sözlerine şöyle devam etti;

Dişlerine vereceği zararı bilmeden bir çok kişinin başvurduğu oldukça zararlı bir alışkanlıktır. Dişlerin aşınmasına, çatlamasına ve hatta kırılmalarına sebep olur.

Diş Fırçasını Uzun Süre Kullanmak

Düzenli olarak kullanılan bir diş fırçasının ortalama ömrü 3 aydır.3 ay kullanılan diş fırçası mutlaka değiştirilmelidir.Çünkü diş fırçasının kılları yıpranır ve buna bağlı olarak zarar görmüş kıllara sahip olan diş fırçası dişleri düzgün şekilde temizleyemez.Birkaç ay sonra diş fırçasında bakteri ve gıda parçacıkları birikmeye başlar.Bu durumda da plak oluşumu kolaylaşır.

Asitli Gıda ve İçecekler Tüketmek

İçeriğinde asit olan besinler ve içeceklerin zararları oldukça fazladır. Bu zarara dişlerde uğrar. Bu tarz besin ve içecek tüketmek dişlerin hızlı şekilde çürümesine neden olabilir. Bu nedenle bu tarz içecekler belirli oranda tüketilmeli ve aşırıya kaçılmamalıdır.