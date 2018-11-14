Bu okulda kantin yerine organik ürünler var

Erzurum'da Tatbikat ilkokulunda öğrencilere kantinlerde yer alan hazır gıdalar yerine veliler tarafından hazırlanan sağlıklı ürünler dağıtılıyor. Veliler hazırladıkları organik ürünlerle öğrencileri sağlıksız besinlerden uzaklaştırmayı hedefliyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yer alan Tatbikat İlkokulunda sınıf öğretmenleri Mevlüde Şahin ve Ahmet Demir öğrencileri kantinlerde yer alan sağlıksız besinlerden uzak tutmak için “Beslenme dostu” adı verdikleri bir proje üretti.

Okul aile birliği içerisinde yer alan velilerin destek verdiği bu projede veliler evlerde organik ürünlerle hazırladıkları yiyecekleri öğrencilere ikram ediyor. Okul kantininde yer alan sağlıksız besinler yerine dağıtılan bu ürünlerden veliler ve öğrenciler oldukça memnun.

Öğrenciler aynı zamanda sağlıklı beslenme ile ilgili şarkılar yazıp klipler de çekiyorlar. Okul idaresi ise hazırladıkları pankartları okul içerisinde ki panolara ve sınıflara asarak projeye destek oluyor.

Projeyi hazırlayan Sınıf Öğretmeni Mevlüde Şahin, sağlıklı gıdalarla beslenme konusunda farkındalık oluşturmak adına böyle bir proje yaptıklarını ifade ederek “ Bu projeyi yaklaşık 3 yıldır sürdürüyoruz projemizin ismi “Beslenme dostu”. Hareketli yaşam biçimini arttırmak, doğru beslenmek, sağlıklı gıdalarla beslenmek ve obeziteye karşı nasıl mücadele verebiliriz gibi konularda farkındalık oluşturmak adına yürüttüğümüz bir proje. Velilerimiz bu proje için oldukça destekliyorlar bizi çok da memnunlar bu durumdan. Örnek olarak biz cipsleri önermiyoruz ama velilerimiz bunları evlerde yapıp getiriyorlar. Beslenme saatlerine ayran koyuyorlar, yoğurt tükettirmek için yoğurt yapıp getiriyorlar. Biz İlkokulu burada ki öğrencilerimizi biz nasıl yönlendirirsek nasıl doğru teşvik edersek o şekilde yaşarlar. Kantine çok fazla ihtiyaç duymuyoruz beslenme saatlerimiz doğru yaptığımız için öğrencilerimiz buna gerek görmüyor” dedi.

Öğrenciler için sağlıklı ürünler hazırlayan velilerden Nagihan Yücelik ise projeyi desteklemekten mutlu olduklarını belirterek “Öğretmenimiz gerçekten çocuklara sağlıklı beslenmeyi çok güzel aşıladı. Bizde zaten anneler olarak bu hazır gıdalara işlenmiş gıdalara karşıydık buda bizim için çok hoş bir vesile oldu. Bizde yapıyoruz getiriyoruz paylaştırıyoruz burada çocuklarla çok severek ve hoşlarına giderek tüketiyorlar. Şuan da çocuklarımızda paketlenmiş gıda, hazır gıda gibi ürünleri görünce almama isteği oluştu” şeklinde konuştu.

Diğer velilerden biri olan Emine Barutcugil'de çocukların sağlıklı beslenmesine destek olduklarını vurgulayarak“ Birinci sınıftan berri çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi adına bu projeye destek oluyoruz. Ev yapımı cipsler yapıyoruz çikolata yerine tahin pekmez yapıyoruz elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. Hem çocukların sağlıklı büyümesi gelişmesi adına hem de projeye bir nebze katkımız olsun diye bir şeyler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sınıf Öğretmenleri Mevlüde Şahin ve Ahmet Demir “ Bayat Ekmekle Yemek Tarifi“ adında broşürler bastırarak velilerin ekmekleri israf etmemeleri için bayat ekmeklerle yapılacak yemeklerin tariflerini veriyorlar.