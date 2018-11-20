Bu proje başka proje

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi kendi bünyesinde yapmış olduğu ‘Yerel Proje' ile Türkiye'de eşine ender rastlanır faaliyetlere imza atıyor. Çocuklara, futbol eğitiminden, kodlamaya, kitap okumadan değerler eğitimine kadar birçok konuda hizmet veriliyor.

Erzurum GSİM, Yakutiye Gençlik Merkezi yine eşine ender rastlanır bir projeye imza attı.

Yakutiye Gençlik Merkezi'nin başlatmış olduğu ve Türkiye'de bir ilk olan proje ile dar gelirli öğrenciler ile Afganlı gençlere bir çok konuda eğitim veriliyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda başlatılan ve yaklaşık iki aydır devam eden ‘Gençlik ve Spor Akademisi' Projesi ile gençler futbolun yanı sıra kodlama eğitimi alıyor, Kitap okuyarak tahlillerini gerçekleştiriyor, değerler eğitiminde her hafta bir konu üzerinde hasbihal ediyorlar.

Önce kitap sonra futbol

Proje koordinatörlüğünü Gençlik Lideri Muhammed Yaser Taşkesenlioğlu'nun yaptığı ‘Gençlik ve Spor Akademisi' projesinde koordinatör yardımcılığını Ahmet Efe üstlenirken futbol antrenörleri Fetullah Demir ile Ebubekir Karaman da saha kısmında yer alıyor.

Projenin hedef kitlesini şehrin çeşitli bölgelerinden spor aşkıyla Stadyuma gelen İl Müdürlüğü futbolcu grubu ile Gölbaşı Mahallesinden oluşturulan öğrenciler ve şuan zemini hazırlanan sevgi evlerinden getirilecek çocuklar oluşturuyor.

Birçok alanda gençlere hizmet verecek olan projenin Ensar-Muhacir kardeşliği kapsamında Afganistanlı çocuklar ile yapılan çalışmalar göz dolduruyor. Gölbaşı mahallesinden oluşturulan 20 kişilik Afgan öğrencilerin sosyal uyum kazanarak kişisel gelişimlerini artırmaya çalışılan proje adeta güzel şehrimizin sıcak insanlarının ev sahipliği ruhunu yansıtıyor.

Ayrıca sevgi evlerinden oluşturulacak bir gurupla da aynı çalışmalar devam ederek ileriki aşamada bu halkanın genişletileceği hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan ‘Kitap Okuma Halkaları' projesini futbolcu grubuna ve Afgan öğrencilere uygulanarak, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Okunan kitapların tahlilleri yapılırken Afganlı gençlere söz hakkı verilerek kendilerini ifade etme ve özgüven kazandırılıyor. Kitabını okuyarak anlatan gençlere hediyeler verilerek kitap okuyan genç sayısının artırılması hedefleniyor.

Projenin ilklerinden birisi de Futbol soyunma odasında teknoloji atölyesinin kurularak kodlama eğitimleri ve robotik eğitimlerin başlanması.

Yerli üretim konusunda büyük mesafe kat eden ülkemiz ve gençlerin teknolojiye olan ilgisini doğru yönlendirmeyi hedefleyen proje “O” genç beklide bu gençlerin arasından çıkabilecek sloganıyla çalışmalarına hız verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Kod Adı 2023' projesiyle başlatmış olduğu kodlama eğitimlerini spor alanlarına taşıyarak bir ilki gerçekleştirilirken aynı zamanda ‘Gençler nerede biz orada' diyerek ulaşılmadık genç, dokunulmadık gönül kalmaması hedefleniyor.

Teknoloji atölyesinde ayrıca temel bilgisayar eğitimleri ile Yazılım , Tasarım eğitimleri veriliyor.

Oluşturulan gruplarla her hafta bir konu üzerinde söyleşiler yapılarak gençlerin değerlerimiz konusunda bilgi konusunda olmaları ve onlara rehberlik yapılması için çaba sarfediliyor.

Vatan Sevgisi, Güzel Ahlak, Güvenilir Olmak (El Emin), Azimli Olmak, Sorumluluk, Tutumlu Olmak vb konularda gençlere bilgi aktarımı yapılırken çocuklara sunulan ikramlar ve hasbihal köşesi adeta aile ortamı oluşturarak yapılan çalışmaların çok daha dokunaklı olması hedefleniyor.

Yine proje kapsamında gençlere Kudüs ve Mescidi Aksa anlatımları yapılarak İslam tarihi ve peygamberler tarihi hakkında bilgi verilip bilinçli, değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetişmesi hedefleniyor.

Kazım Karabekir Stadyumu sentetik futbol sahalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yılın tamamında hizmet verdiği futbol branşı sahaların yerleşim yerine uzak olmasına rağmen dolup taşıyor.

Aralarında futbola yetenekli bir çok gencin de bulunduğu sporcu grubunda başarılı bir futbolcunun yanı sıra ahlaklı, kişiliğiyle, yaşantısıyla rol model olacak gençlerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Akademisi Projesi hakkında bilgi veren Yaser Taşkesenlioğlu ile Ahmet Efe, hem gençlik hem de spor faaliyetlerini kapsayan projenin en önemli unsurunun süreklilik arz edecek olmasını belirttiler.

Taşkesenlioğlu ve Efe, “Futbol bir bakıma bizler için araç, gençlerin ilgisi ve isteği futbol için fazlasıyla. Bizler de bu durumu farklı alanlara taşıyarak gençlerin bir çok alanda donanımlı olmasını sağlamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirme peşindeyiz” diye konuştular.

Proje uygulamasının tekrara düşmemesi için farklı mekanlarda kitap tahlilleri ve değerler eğitimi yaptıklarını belirten Yaser Taşkesenlioğlu geçtiğimiz ay Kazım Karabekir Stadyumu Santra vuruşunun yapıldığı orta yayda kitap tahlilini yaptıklarını ve değerler eğitimi konularını da farklı alanlarda yerinde görerek anlatılacağını söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz, Yakutiye Gençlik Merkezi Bünyesinde yapılan ve Türkiye'de bir ilk olan projenin başarı ile yürütülmesinin gururunu yaşadıklarını belirttiler. Taşkesenligil ve Yılmaz, “Gençlik liderlerimiz Yaser Taşkesenlioğlu ve Ahmet Efe, özellikle de Sayın Valimiz Okay Memiş'in önem verdiği kodlama eğitimine ağırlık vermişlerdi. Futbol eğitiminin yanı sıra kodlama, kitap okuma halkaları ve değerler eğitimi ile de Türk ve Afaganlı gençlerin dostluk ve kardeşlikleri pekiştirilmekte. Bu anlamlı proje nedeniyle gençlik liderlerimizi tebrik ediyoruz” diye konuştular.