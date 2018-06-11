Bu sorun kadınlarda özgüveni zedeliyor!

Dr.Onur Gökdemir, küçük, gelişmemiş veya asimetrik gelişmiş göğüsler kişinin özgüvenini zedeleyip ayrıca psikiolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, ancak bu durumun çözümsüz olmadığı belirtti.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr.Onur Gökdemir, “Göğüsler,kadının estetik bütünlüğünü tamamlayan önemli organlardan biridir. Güzel görünümlü göğüslere sahip olmak her bayan isteğidir.Fakat genetik ve hormonal nedenler, aşırı zayıflık ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden dolayı meme gelişimi yetersiz kalabilir, biri diğerinden daha küçük olabilir” diye konuştu.

Hamilelik ve emzirme sonrasında veya aşırı kilo verme nedeniyle memelerin deformasyona uğrayabildiğini bu durumda da hacmini kaybedip sarkmalar olabileceğini dile getiren Dr.Onur Gökdemir, “Estetik açıdan beğenilmeyen memeler kişi de özgüven kaybına sebep olabileceği gibi mutsuzluk nedeni de olabilir. Bu durumda meme büyütme ameliyatı ile estetik olarak daha hoş ve güzel görünümlü göğüsler oluşturmak mümkündür.

Meme Büyütme Ameliyatı;Meme boyutlarını çok küçük hisseden bir kadın dış görünüşünü daha iyi hale getirmek için,Hamilelik sonrası meme hacmindeki azalmayı düzeltmek için,Meme boyutlarındaki farkı düzeltmek için,Bazı nedenlerden dolayı yeniden meme dokusu oluşturmak için (meme kanseri sonrası veya doğuştan meme yokluğu gibi) uygulanabilir” diye konuştu.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr.Onur Gökdemir sözlerine şöyle devam etti;

“Cerrahi prosedür, ya silikon jel ya da serum içeren bir sentetik implantın meme dokusu altına veya kas dokusu altına yerleştirilmesi işlemidir. İmplant meme başından, koltukaltından veya meme altı sınırından küçük yara izi kalacak şekilde yerleştirilir. Aynı zamanda meme dikleştirme ameliyatı yapılacaksa daha uzun yara izlerine neden olur. Başlangıçta pembe renkte iken aylar içinde yara izinin renginde solma gözlenir. ”

Dr.Onur Gökdemir, ameliyat öncesi dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle aktardı;

“Ameliyattan 4-6 hafta önce sigara kullanımı bırakılmalı, Kanı sulandıran aspirin, vitamin, ağrı kesici, şifalı otlar vs. en az 2 hafta önceden kesilmeli, Kullanılan tüm ilaçlar, vitaminler ve şifalı otlar doktora bildirilmeli, Ameliyat öncesi en az 24 saat öncesinden alkollü içecekler tüketilmemeli. Ameliyat ortalama 2-3 saat arası sürer. Hastanede kalış süresi genellikle 1 veya 2 gündür. Ameliyat sonrası ağrı her hastaya göre değişmekle beraber birkaç gün bazen bir hafta sürebilir. Daha büyük implantlar, ameliyat tekniği ve ameliyat sonrası komplikasyonlar ağrının şiddetini etkileyen faktörlerdir. Çoğu ağrı, ilaçlarla rahatlıkla kontrol edilebilir. Genellikle günler içinde hızlı bir şekilde günlük aktiviteler yapılır ve iş hayatına hızlı bir şekilde geri dönülür. Ameliyat sonrası genellikle memeleri destekleyen sutyenlerin giyilmesi önerilir. Ameliyat sonrası günde 2 ila 3 kez masaj yaparak implantın daha iyi bir şekilde yerleşmesi sağlanır.”

Dr.Onur Gökdemir son olarak şunları söyledi; “Ameliyat sonrası 4 hafta boyunca meme bölgesini zorlayıcı hareketlerden ( koşma, zıplama, atlama, ağır kaldırma gibi...) kaçınmak gerekir.

Ameliyat sonrası Sinir zedelenmesine bağlı ani göğüs ağrısı, Memede gerginlik,Meme uçlarında yanma hissi ve hassasiyet,Mide Bulantısı,Kabızlık ve Doku iyileşmesine bağlı ciltte kaşıntı gözlenebilir ancak bu durumlar zamanla azalır.”