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22 Haziran 2017 12:50

Bu yaz gençlik spora doyacak

Erzurum GHSİM, İl Spor Merkezleri kapsamında ücretsiz yaz spor kurslarına 29 Haziran’da start verecek.

Bu yaz gençlik spora doyacak

22 Haziran 2017 12:50

İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bu yaz ücretsiz spor kurslarımıza rekor katılım bekliyoruz” dedi.


Bu yaz yüzlerce minik ve genç öğrenci, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün sağladığı bu imkanlarla İl Spor Merkezleri Yaz Spor Kurslarında spor yaparak, zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Obezite ile mücadele de GHSİM’nin yaz spor kursları gençler için büyük bir fırsat olacak. 27 ayrı spor branşında 29 Haziran 2017 tarihinde başlayacak olan ücretsiz yaz spor okulları açılışı ile birlikte spor kursları start alacak.


Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Spor Merkezleri Yaz Spor Kurslarına rekor katılım beklediklerini söyledi.


Taşkesenligil, Atletizmden, voleybola, yüzmeden okçuluğa, Karateden, taekwondoya, güreşten, masa tenisine, badmintondan, basketbola, tenisten, buz sporlarına, bisikletten, boksa, 27 ayrı spor branşında gençlere kadrolu ve fahri antrenörlerle spor yaptıracaklarını söyledi.


Yaz tatilini çocukların çok iyi geçirmelerini isteyen GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Çocuklarımızın tatilin coşkusu, sporun da tutkusu olması için üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.


Yılın 12 ayı gençliğe spor imkanı tanıdıklarını, 3 ay boyunca da yüzlerce öğrencinin yaz spor kurslarında eğitim alacağını vurgulayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurslara gösterilen ilgiden ve yaz spor kurslarına yapılan başvurulardan bir hayli memnun olduklarını söyledi.


“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporu seven bir yapıda olmasını istiyoruz” diyen GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Atatürk’ün de dediği gibi sağlam kafanın sağlam vücutta olacağının bilinciyle küçük yaşta çocuklarımıza spor bilincini aşılamak için çalışıyoruz. Özellikle yaz mevsiminin tatil olması hasebiyle fırsat olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza sporla dolu dolu kurslar hazırlıyoruz” dedi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Yaz Spor kurslarının çocukları kötülükten uzaklaştırdığına işaret eden Taşkesenligil, “Sporu seven yeni neslin birçok kötülükten uzak kalacağını biliyoruz. Bu nedenle spora teşvik ediyoruz. Yaz boyunca yüzlerce çocuğun spor tesislerimizde antrenörlerimiz nezaretinde kurs görecek olmaları bizleri mutlu edecektir” diye konuştu.




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