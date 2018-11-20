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Budak Gençlik Kolları Başkanı oldu

Tekman Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Ethem Budak, mazbatasını alarak göreve başladı.


Budak yaptığı açıklamada, “Ak Partinin hizmetlerini göz önüne alarak yıllardan beridir görev almayı düşünüyordum. Nasip bugüneymiş. Gençlik kolları görevini aldıktan sonra partimiz için daha çok mücadele edeceğim. Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bizler halkımızın efendisi değil hizmetkarıyız. Önümüzde mahalli idareler seçimleri var. Allah nasip ederse güçlü bir aday ile ülkemize ve ilçemize hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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