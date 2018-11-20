Budak Gençlik Kolları Başkanı oldu

Budak yaptığı açıklamada, “Ak Partinin hizmetlerini göz önüne alarak yıllardan beridir görev almayı düşünüyordum. Nasip bugüneymiş. Gençlik kolları görevini aldıktan sonra partimiz için daha çok mücadele edeceğim. Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bizler halkımızın efendisi değil hizmetkarıyız. Önümüzde mahalli idareler seçimleri var. Allah nasip ederse güçlü bir aday ile ülkemize ve ilçemize hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.