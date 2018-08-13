Bunlar saçlara zarar veriyor

Ata Nejat Ertek, sağlıklı saçlar için önerilerde bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Hava fazla kuru olduğu için saçlara daha fazla özen göstermek gerekmektedir. Saçı fazla yıkamak saçı kurutur, kırılarak yıpranmasına neden olur. 3 günde bir yıkamak büyük şehir yaşamanın kirli havasında zorunludur. Saç dipleri ve saç üzerinde yer alan asit ve koruyucu lipit tabakayı erittiği için saçınızı çok sıcak suyla yıkamayın. Ilık suyu tercih edin” dedi.

Saç kurutma makinesinin yüksek sıcaklıkta çalıştırmanın zararlı olduğunu ifade eden Dr. Ertek, “Yüksek sıcaklık, fön çekmek ve aşırı sıcak maşalarla saçı şekillendirmek zararlıdır. Saçınızı çok gergin bağlayan ağır toka ve taçlar kullanmayın. Bu şekilde kullandığınız toka ve taçlar saçlarınızın köklerinden çekilmesine ve kopmasına neden olur. Saçınızda sedef, egzama gibi özel bir hastalığınız varsa ya da dökülme gibi bir problem yaşıyorsanız dermatoloğunuzun önereceği kükürt ve katran içeren; mantar ve bakterilere karşı koruyucu özelliği olan ilaçlı şampuanları kullanın” diye konuştu.

Saç dökülmesi yoğunsa saçı beslemek için dermatoloji uzmanın önerdiği biotin, çinko, selenyum, metionin, E, B, D vitaminlerini içeren destek ilaçlarının kullanılması gerektiğini kaydeden Dr. Ertek, “Saç için doğru vitaminler de önemlidir. A vitamini eksikliği, saçları kırılganlaşır ve kepek oluşumunu arttırır. B1 veya B6 vitaminleri eksikliği, saç dökülmesine sebebiyet verir. C vitamini saç köklerini uyarır ve saç uzamasını ve saç tellerindeki pigment üretimini düzene sokar. B12 vitamini, saç köklerini besler” şeklinde konuştu.