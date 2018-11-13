Erzurum'un başarılı alışveriş merkezi MNG'nin İşletme Müdürlüğünü yapmakta olan Bünyamin Tankut Keskin, AK Partiden Tortum Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Markalı tarım için, Tortum'un geleceğini değiştirecek gerçekçi projelerle aday adayı olduğunu ifade eden Keskin, “İçinde büyüdüğüm, bizi biz yapan değerlerimiz benim için daima öncelikli. Kendimi Erzurum Milliyetçisi olarak tanımlıyorum ama ayrıca da bir Tortum Milliyetçisiyim. Bunu söylerken amacım, bu ilçeye olan büyük sevgimi ve bağlılığımı vurgulamak. Ulusal ve uluslar arası arenada pek çok başarılı projede, Proje Uzmanı olarak yer aldım. Bu gün beni en çok heyecanlandıran konu ise Tortum'u marka bir ilçe haline getirmek için hazırladığım projeler.

Bilindiği gibi genç nüfusu Tortum'da tutamıyoruz. Oysa bizim ürünlerimiz, doğal güzelliklerimiz öylesine zengin ki, hem alternatif turizm hem de markalı organik tarım konusunda yapabileceklerimiz ile kendimizi çok daha hızlı şekilde dünya çapında tanıtabiliriz. Eğer Belediye Başkanı olma şansını bulursam, amacım bu ilçeyi istihdam yaratarak artık dışarıya göç vermeyen, sağlıklı doğasını ve ürünlerini tanıtarak yaşam kalitesini yükselten bir ilçe haline getirmek. Hızla güzel bir gelecek kurabileceğimize inanıyorum ve bunun için tüm enerjimle görev almaya hazırım. Dileğim bundan sonrasında Tortum'un dışarıya göç vermeyen marka bir ilçe haline gelmesi.” diye konuştu.

Son olarak Erzurum'un başarılı alışveriş merkezi Erzurum MNG'nin İşletme Müdürlüğünü yapmakta olan Bünyamin Tankut Keskin, uluslararası arenada patent sahibi bir üretici olmanın yanı sıra ticarette başarılı bir girişimci. Organik tarımdan turizme, marka yönetiminden ülkeler arası ticarete kadar geniş bir yelpazede deneyim sahibi olan genç siyasetçi, ilçede rakipleri arasından rahatlıkla sıyrılabilecek geniş vizyonu ile dikkat çekiyor. Türkiye çapında pek çok projenin hazırlığında yer alan Bünyamin Tankut Keskin, aynı zamanda Doğu Anadolu Sağlık Turizmi ve Alternatif Turizm Derneği'nin kurucu üyelerinden.

Yerel seçimler için ülkenin her yanında çeşitli isimler üzerinde hararetli konuşmalar devam ederken, Erzurum'da da adaylar teker teker belli olmaya başladı. Başvuruların son günlerinde şehirde öne çıkan isimlerden biri, AK Parti Tortum Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunan Bünyamin Tankut Keskin. Oldukça etkileyici bir özgeçmişe sahip olan Keskin, Tortum'un beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik özgün projeler geliştirmesi nedeniyle beğeni topluyor. Siyasetin bilgi, cesaret ve insan ilişkileri ile ilgili deneyim istediğini söyleyen genç lider, iş hayatında farklı alanlarda 20 yıla yaklaşan tecrübesi ve genç yaşının getirdiği enerji ile diğer adayları zorlayacak gibi gözüküyor.