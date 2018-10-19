Burun estetiği ameliyatı öncesi dikkat

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun estetiği ameliyatı öncesi uyarılarda bulundu.

Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Türkiye'de en sık yapılan estetik operasyonların ilk sırasında burun estetiği geliyor. Burun sorunlarını gidermek ve görsel amaçla yapılan bu ameliyatta hedef doğal, fonksiyonel ve sağlıklı bir burun elde etmektir. Burnunuzda görsel problemler var ve fotoğraf çekilmekten kaçınıyorsanız, Burundan nefes ve koku almada problem yaşıyorsanız, uykuda ağzı açık uyuma ve horlama problemleriniz varsa ve siz de burun estetiği ameliyatını araştırmaya başlamışsanız, siz de burun estetiği için uygun adaylardansınız demektir” dedi.

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun estetiği ameliyatından iyi bir sonuç almak için operasyon öncesi dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

“İlk adım iyi bir hekim tercihidir, yanlış tercih kötü sonuçları beraberinde getirir, baştan yola yanlış çıktığınız için sonuçlar da iyi olmaz. 1 hafta 10 gün öncesi dikkat edilecek noktalar: İyi bir doktor tercihinden sonra operasyon öncesinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kaygı ve endişenin bırakılmasıdır. Operasyon öncesinde Üst solunum yolu enfeksiyonları ateş, öksürük, boğaz ağrısı, karın ağrısı, grip, nezle, soğuk algınlığı ve uçuk operasyonun ertelenmesini gerektirir. Operasyondan 1 hafta önce kan sulandırıcı ilaç kullanmayınız, bitki çayları, balık yağları kullanmayınız. Özel bitkisel kür uygulamaları yapmayınız. Sigaranın mutlaka bırakılması gerekir. Daha önce ameliyat oldunuz mu, herhangi bir problem yaşadınız mı, tüm bunları doktorunuza anlatınız. Ameliyatın nasıl yapılacağı açık teknikle mi? kapalı teknikle mi? hangi yöntemler kullanılacağı bu ameliyattan doktorunuz kaç adet yaptığı gibi. Tüm soruları önceden sorun. Ameliyat sonrası burnunuzun önceki halini unutacağız için mutlaka doküman amaçlı fotoğraf çekmelisiniz, doktorunuz da fotoğraf çekecektir. Bayanların regl döneminde olması engel değildir. Ameliyat günü yapılması gerekenler: Operasyon öncesi en az 6 saat açlık gerektirir, onun için ameliyat saatinizden en az 6 saat önce yemeyi içmeyi bırakmalısınız oruç gibi olmalısınız. Ameliyat günü makyaj yapmayın, oje sürmeyin, saç spreyi ve jöle kullanmayın. Ameliyat öncesi kan tetkikleriniz yapılır, anestezi doktoru tetkik sonuçları ile sizi muayene eder. Anestezi almanızda tıbbi sakınca yok ise ameliyata girmeye hazırsınız demektir. Ameliyat günü yanınızda mutlaka sevdiğiniz size pozitif destek veren ve iyi anlaştığınız bir refakatçi olmalıdır. Ameliyat günü odanızda bekleme yaparken onam formlarını mutlaka okumalısınız ve İmzalamalısınız. Operasyon ile ilgili onam formu ve genel anestezi ile ilgili onam formu birbirinden ayrı şeylerdir ve her ikisini de onaylayın. Operasyon öncesi üzerinizdeki kıyafetler çıkarılır ve ameliyat önlüğü giyersiniz. Kaygı ve stresinizi azaltmak için size sakinleştirici ilaç yapılır ve sağlığınız için yatağınızda hayallerinize gidersiniz.”