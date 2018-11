Burun estetiğinin önemli kriterleri

Dr.Yavuz Selim Yıldırım, ülkemizde burun ameliyatları en sık yapılan estetik operasyonların başında geldiğini söyledi. Yıldırım, ”Estetik kaygılar ve buruna bağlı sağlık sorunları nedeniyle burun estetiği olanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor” dedi.

Burun estetiğinde merak edilen detayları dile getiren Dr.Yavuz Selim Yıldırım, “Son zamanlarda her şeyin doğallıktan uzaklaştığı günümüzde doğal olanı arar olduk. Peki doğal olan ne? Yüzümüzün, mimiklerimizin, saçlarımızın ve burnumuzun doğal olmasını kastediyoruz. Doğal burnu nasıl sağlarız? Burnumuzda yapısal nedenlerle veya sonradan oluşan travmalara bağlı gelişen şekil bozukluklarını düzeltirken fazla estetiğe kaçmak yapmacık bir tablo oluşturarak zaman içerisinde rahatsızlık veriyor. Burun fonksiyonları devre dışı kaldığı zaman, bir süre sonra görsellik geri planda kalarak fonksiyon ve doğallık arar oluyoruz, baştan yüzümüze doğal burun yapmak, yüzümüzün de, mimiklerimi zinde doğal kalmasını sağlıyor, yani burun doğal kalırsa yüz doğal kalır” dedi.

“Solunumu olumsuz etkiyen, sağlımıza zarar veren, nefes alma sorunumuzu düzeltirken nasıl doğallığı ve estetiği sağlayacağız?” diyen Dr.Yavuz Selim Yıldırım açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Burun estetiği ameliyatı olan birine yakınları bir süre sonra “sende bir değişiklik var” “çok yakışmış” “sen gençleşmişsin” ve “bu halin çok hoş olmuş” deniyorsa doğallık yakalanmış demektir.

Doğallık sağlanırken burun oranları uyum içinde olmalı, burun delikleri eşit olmalı, burun ucu fazla kalkık yada fazla sivri olmamalı, kemer oranı abartılmamalı, yapma burnu herkes tanıyabileceği için estetik olarak yüzün görünümünü olumsuz etkiler. Burun Estetik olarak yapıldığı belli olmayan, kişinin yüz yapısına uyumlu olan, yani kişiye özgü olan, solunum problemi yaşamayan bir burun olmalı.

Doğal burnu elde etmek için hangi cerrahi yöntem kullanılmalı? açık mı? Kapalı mı? Benim tercihim kapalı yöntem ancak gerçekçi olmak lazım ki her hastada mümkün değil.Kapalı yöntemde iz kalmaz, burun sırtındaki bağdokusu ve ligamentler korunarak duyu hissi korunur, iyileşme daha hızlı olur, ameliyat süresi daha kısa olur, ancak ameliyatta görüş açısı azaldığı için bir takım küçük düzensizlikler kalabilir, her hasta kapalı yönteme uygun değildir, burun şeklinin yapısal olarak çok yamuk olduğu, burun ucunun gelişimsel olarak orantısız olduğu, çok eğri ve malforme burunlarda kapalı teknik çok işe yaramaz, asimetrik kesiler ile simetri ve doğal oranları sağlamak için açık teknik ile yapmak gereklidir.Bu hastalarda, her hasta ya özgü ameliyat planı yapılmalı, her hastanın burun fonksiyonlarını korumak için ayrıntılı değerlendirme yapılmalıdır.

Hastaya ameliyat öncesinde zaman ayırarak ameliyattan beklentileri öğrenilmeli, olası seçenekler hasta ile tartışılmalı ve ameliyat sonrası süreç hakkında bilgi verilmelidir.Burun küçültülmesi yaparken nefes yolu tıkanmış, Burun kanatları çok sıkılmış ve burun içindeki kemik ve etlerin önemsenmediği bir ameliyat estetik ve fonksiyon faciasıdır.”

Tıkanan burnun o kişinin sağlığını olumsuz etkileyerek uyku apnesinden - koku alma bozukluğuna kadar bir sürü sağlık problemine neden olduğunu ifade eden Dr.Yavuz Selim Yıldırım, daha sonra şunları kaydetti;

“Aslında estetik olarak güzelleşelim derken sağlığımızdan da olabiliriz. Bu noktada Doktor tercihini iyi yapmalıyız. Aslında burun içi ve dışı ile bir bütündür.Septoplasti burun içinin düzeltilmesi, Endoskopik Sinüs cerrahisi sinüslerin açılmasıdır. Tüm bunları yapabilecek kişi burnun her türlü hastalığına karşı eğitimini tamamlamış “Rinoloji nosyonu” almış kişi olmalıdır.

Burun estetiği ameliyatı olan kişinin psikolojisi etkilenir mi?

Burun estetiği insan psikolojisini en çok etkileyen cerrahi operasyondur. Ülkemizde burun ameliyatları tüm estetik ameliyatlar içinde birinci sırada yer almaktadır ve hatta İstanbul bu alanda dünyada en sık burun estetiği ameliyatı yapılan yer olarak sayılabilir.”