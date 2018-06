“Büyük Aile” modeli Atatürk Üniversitesinde

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan ile beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları yöneticileri de hazır bulundu.

“Öğretim Artık Öğretmeden Öğrenmeye Geçti”

Öğrencilerin; okul öncesinden üniversiteye kadar kazandığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri ortaya çıkarması gerektiğini dile getiren Rektör Çomaklı: “Sakarya Üniversitesi tarafından başlatılan ve bizim de uygulamaya koyduğumuz “Büyük Aile” modeli ile öğrenciler, ana sınıfından başlayıp eğitimin tüm kademlerinde buna göre yönlendirilecek. Eğitim ve öğretim artık öğretmeden öğrenmeye geçti. Öğrencinin fiziksel, sosyolojik ve psikolojik tüm gelişimleri dikkate alınıyor. Öğrenci bir üst kademeye geçeceği zaman bunların dikkate alındığı bir ortam oluşturmak amaçlanıyor. Kişinin kendisini tanımasını sağlanıyor ve oluşturulan bu model sayesinde öğrenme, çevreyle bütünleşiyor. Bu modelin yürütücüsü olan Sakarya Üniversitesini ve tüm ilgililerini kutluyor, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan ile beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak

Atatürk Üniversitesi tarafından böyle bir ortam sağlanarak “Büyük Aile” modelinin uygulanmasına imkan tanıdığı için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Prof. Dr. Firdevs Karahan, karşılıklı ziyaretlerde iki üniversite akademisyenleri ve uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalıştay ve atölye çalışmalarının ardından modelin, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak Özel Vakıf Okullarında okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda uygulanmasına karar verildiğini söyledi.

Uygulamanın özü, süreç öncesi, süreç anı ve süreç sonrası olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Süreç öncesinin temel amacı, belirlemektir. Belirleme sürecinde her bir öğrencinin olabildiğince her yönü ile tanınması, kendisine, ailesine, öğretmene veya öğretmenlere tanıtılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, her bir öğrencinin sahip olduğu, fakat hiç kimsenin bilmediği ve gerektiği kadar önem vermediği "Öğrenme Stilleri" belirlenmektedir. Daha sonra her bir öğrencinin bilişsel, duygusal, psikolojik, davranışsal, sağlık öz geçmişi, akademik öz geçmişi ve demografik profilleri belirlenmektedir.