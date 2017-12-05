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05 Aralık 2017 10:31

Büyük göğüs ruh sağlığını bozuyor

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

Büyük göğüs ruh sağlığını bozuyor

05 Aralık 2017 10:31

Dr. Esra Çelik konu hakkında bilgiler verdi.


Göğüslerin normalden büyük olmasının hem kozmetik hem de sağlık açısından önemli sorunlara yol açtığını belirten Op. Dr. Esra Çelik, "Ağırlık yapan göğüslerden dolayı; sırt ağrıları, omuzlarda sütyen askı izleri, göğüs altlarında pişikler görülür. Sportif faaliyetlerden uzak durma isteği, kıyafet seçiminde güçlük ve utanma duygusu, hastanın durumunu iyice zorlaştırır. Büyük göğüs problemi olan kadınlarda bel ağrısı, kamburluk ve çeşitli belde rahatsızlık veren hastalıklara sebebiyet verebilir" dedi.


Göğüs küçültme ameliyatı ile bu sorunun giderilebileceğini anlatan Op. Dr. Esra Çelik, "Ameliyattan önce meme USG ve mamografisinin çekilmesi hastanın sonraki takipleri için önemlidir. Teknik olarak birçok teknik tanımlanmış olmakla beraber benim tercih ettiğim tekniklerin birinde sadece göğüs başı çevresinde, diğerinde hem meme başı çevresi (circumareolar) hem de meme başından meme altına dik olarak uzanan (vertikal) bir iz kalır. Hangi tekniğin kullanılacağına hastanın göğüs şekli ve büyüklüğüne göre karar verilir. Eskiden çok sık uygulanan ters T insizyonu ile yapılan teknikte kalan izler çok fazla olduğundan, artık büyük oranda terk edilmiştir. Göğüs başı normal boyutlarına ve yerine getirilir, meme dokusu ve deri fazlalıkları çıkarılarak meme şekillendirilir. Her iki göğüse içeride biriken kanı dışarı almak için birer dren (ince silikon borucuklar) yerleştirilir. Bandaj yapılır. Hasta pansumanlarla takip edilir. Drenaj azalınca drenler alınır. Alınması gereken dikiş varsa 7-15. günlerde alınır. Bandaj açıldıktan sonra hasta özel bir sütyen kullanır. Ameliyattan sonra çeşitli ilaç krem ve laser teknolojilerinin kullanımı ile izlerin görünürlüğünü çok azaltmak mümkün olabilmektedir. Bu, estetik bir ameliyattan çok, fonksiyonel bir ameliyattır. Çok büyük göğüslerde ufak rötuşlar gerekebilir. Hastaların çok büyük bir kısmının, ameliyattan sonra çok mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü öncelikle hayat kaliteleri artar" ifadelerini kaydetti.




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