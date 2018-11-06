Büyükelçi Abzal Saparbekuly'dan Vali Memiş'e ziyaret

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i makamında ağırlayan Vali Okay Memiş, “İki ülke arasında geçmişten gelen ortak bir bağımız var. Bu birliğimizin sanayi, ticaret, turizm ve eğitim alanında da arttırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ‘Türkiye - Kazakistan Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkânları' toplantısı için geldiği Erzurum'da valiliği ziyaret etti.

Erzurum Valisi Oktay Memiş tarafından karşılanan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Büyükelçi Saparbekuly, daha sonra Vali Okay Memiş ile bir araya geldi. Saparbekuly, Vali Memiş ile yaptığı görüşmede Erzurum Valiliği görevine dün başladığını anımsatarak yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye'nin kendileri için önemli bir stratejik ortak olduğunu ifade eden Büyükelçi Abzal Saparbekuly, “Kazakistan'da bin 600'e yakın Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Bunların çoğu turizm, sanayi alanında, son zamanlarda ise özellikle stratejik alanda maden, ilaç ve gıda sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmaları iş yapmaktalar. Ülkemiz, Çin, Rusya ve Orta Asya pazarına açılan önemli bir kapıdır. Özelikle Türkiye gibi 2023 hedefi olan şirketlerinde bu doğrultuda Doğu pazarına açılması açısından çok önemli bir ülkedir. Devletlerimizin arasındaki siyasal, kültürel ve eğitim alanında ilişkiler en üst seviyededir. Şu anda 2 milyarı aşmış bir ticaret hacmimiz var. Cumhurbaşkanlarımızın da ifade ettiği gibi bu ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Bu konuda da sizlerle birlikte çalışmak isteriz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Okay Memiş, dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Erzurum'da olmasının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Tüm dünyanın ticarette aradığının güven olduğunu, iki ülke arasında geçmişten gelen ortak bağların da önemli bir güven unsuru oluşturduğunu belirten Vali Memiş, " İki ülke arasında geçmişten gelen ortak bir bağımız var, bizler sizlerle et ve tırnak gibiyiz. Dilimiz, kültürümüz bir. Bu birliğimizin sanayi, ticaret, turizm ve eğitim alanında da arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Kazakistan devlet başkanının yakın ilişkileri olduğunu tüm dünya biliyor. Bizde bu ilişkiye Erzurum ölçeğinde neler yapabiliriz ve hangi değerleri katabiliriz. Bu konuların konuşulması için bugün yapılacak toplantı önemli bir fırsat olacaktır” diye konuştu.

Ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı.