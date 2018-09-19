Büyükelçi Sybıha'dan Başkan Sekmen'e ziyaret

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Sybiha, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Başkan Mehmet Sekmen ile görüşen Büyükelçi Sybiha, ziyarette şehirle ilgili tespitlerini ifade etti. Kentin Türkiye'nin önemli vilayetlerinden biri olduğunu ifade eden Sybiha, Erzurum'un aynı zamanda da bir turizm şehri olduğunu bildirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sekmen, “Erzurum, Ukraynalı turistler için önemli bir merkezdir. Zira şehrimize gelen yabancı turistlerin büyük bir bölümü Ukraynalı kayak severler oluşturuyor” dedi. Olimpiyat kenti Erzurum'da hayata geçen yatırımlarla şehirdeki turizm destinasyonlarının da yeniden revize edildiğine dikkati çeken Başkan Sekmen, şehirle ilgili önemli tespitlerde bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'ya teşekkür etti.