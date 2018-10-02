Büyükşehir 4.5 yılda 235 park yaptı

5 yılda peyzaj, mesire ve yeşil alanlarla birlikte toplam 235 park yaptı.

Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği parklara bir yenisini daha ekledi. Çatyolu TOKİ konutlarında açılışı yapılan TOKİ Parkı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, belediye başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz, törende yaptığı konuşmada, “Biz eskiden İstanbul'a giderken yeni bir semti gezerken ‘İstanbul'a yeni bir İstanbul ilave edilmiş ve şehir inanılmaz bir şekilde büyümüş' diye anlatırdık. Açılışa gelirken Erzurum'u gezdik. Farkında değiliz ama şehrimiz inanılmaz bir şekilde büyümüş. Şehrin büyümesiyle birlikte altyapı ve diğer hizmetler de büyüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında yeşil alanlarla ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Sekmen, “Yeşil bir Erzurum için 4.5 yılda peyzaj, mesire ve yeşil alanlarla birlikte 235 park yaptık. 1 milyon 400 bin ağaç, 4 milyon 600 bin çiçeği toprakla buluşturduk. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 14.45 metrekare olan ilimize yeni bir park daha yaptık” diye konuştu. Yerel yönetimlerin önemine vurgu yapan Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: “Yerel yönetimlerde elde edilebilecek başarı, insan ve şehir arasında kurulan fiziki ve duygusal bağla yakından ilgilidir. Sosyal devlet anlayışının teorik ve uygulamalı karşılığı olan sosyal politikanın ayrılmaz bir parçasını yerel yönetimler, toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Bizler, kadim kentimizde doğumdan ölüme kadar hayatın daima içinde yer alan yönetim anlayışımızla ilk önce şehrimizin sosyal değişimine el attık. Yeşille uyum içinde yer alan tarih kentinde sosyal belediyecilik uygulamalarının kurumsallaşma ve yaygınlaşmasıyla işe başladık. İşte bugün gelinen noktada kentsel toplum yaşamı içerisinde; doğanın veya insan faktörlerinin bir arada ve karşılıklı etkileşim içerisinde olabilmesi için park ve yeşil alanların inşasında Erzurum adeta bölgesinde rol modeli oldu. 4.5 yılda peyzaj, çocuk oyun alanları, park ve spor kompleksine sahip nice sosyal donatı alanlarıyla Erzurum'u yeşil ve doğayla uyum içinde olan bir çevre şehrine dönüştürdük. İçerisinde dinlenme mekanları, mesire alanı, çocuk oyun alanları ve spor kondisyon alanlarının bulduğu TOKİ Parkı ilimize hayırlı ve uğurlu olsun.” Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.