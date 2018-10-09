Büyükşehir 4.5 yılda altyapıda da rekor bir hizmete imza attı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum'un altyapısını baştan aşağı yenilemeye devam ediyoruz.

İl genelinde yine rekor bir çalışmaya daha imza attık. Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde 4 milyon 697 bin 887 metre içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa ettik” dedi. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilimizin dört bir sathında yapılan çalışmalarda, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hattı değişti, yeni arıtma tesisleri ve su depoları inşa edildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Büyükşehir, şehrin altyapısını tabiri yerindeyse baştan aşağı değiştiriyor” diye konuştu. Çalışmaları sayısal verilerle aktaran Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “ESKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla ilçe ve mahallelerde 1692.3 kilometre içme suyu, 792 bin 257 metre kanal çalışması yaptık. İlçelerde 83 yeni su deposu yapılırken, 205 deponun da bakım ve onarımı gerçekleşti. Yine ilgili daire başkanlığımız 116 fosseptik çalışmasını da tamamladı.

Plan Proje Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı olarak ilçe ve mahallelerde 1189.5 kilometre içme suyu, 878 bin 174 metre de kanalizasyon hattı döşedi. İlimizde Aşkale ve Horasan'ın içme suyu arıtma tesisi inşaatları devam ediyor. Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin proje çalışmaları ve ihale hazırlıkları sürüyor. Tekman Doğal Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlandı. 41 deponun yapımı gerçekleşirken, 151 fosseptik çalışmasını bu dönemde tamamlayan İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ayrıca, 29 bin 164 içme suyu, 18 bin 927 kanalizasyon arızasını giderdi.” Şehir merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sekmen, “Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz kent merkezinde 58 bin 473 metre içme suyu hattı, 90 bin 642 metre de kanalizasyon hattı döşedi. Ekiplerimiz 4.5 yılda şehir merkezinde 83 bin 201 arızaya da anında müdahale ederek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderdi” şeklinde konuştu.