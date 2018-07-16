Büyükşehir altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

ESKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, İspir’in Ortaören, Bozan, Demirbilek, Yeşilyurt, Yedigöze, Atürküten, Yedigöze, Göç, Pazaryolu’nun Maden, Tortum’un Pehlivanlı, Kaleboynu, Demirciler, Şenyurt mahallerinde çalışmalarını sürdürüyor. 4 ilçe ve mahallelerinde 42 bin 213 metreyi bulan kanalizasyon hattı çalışmasının yanında ESKİ ayrıca, ilçe ve mahallelere 30 bin 463 metre içme suyu hattı döşedi. Çalışmalar kapsamında toplam 72 bin 676 metre içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışması tamamlandı. ESKİ yetkilileri, “Yatırım programında yer alan ilçe ve mahallelerimizde içme suyu, şebeke ve kanalizasyon yapımını tüm hızla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatıyla ilçe ve mahallelerimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle ilçelerimize bağlı mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri altyapıya kavuşturuyoruz” dedi.