Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den İHA’ya ziyaret

İHA Erzurum Bölge Haber Müdürü Ahmet Akbuğa ile gündeme ilişkin sohbet eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesinin kent genelindeki çalışmalarını anlattı.

Haber Müdürü Akbuğa’ya plaket, bakır işlemeli fincan takımı hediye eden Sekmen, İhlas Haber Ajansı’nın basın sektöründeki öncülerinden biri olduğunu ifade etti.

Basının önemli bir kamu görevi üstlendiğini söyleyen Başkan Sekmen, İhlas Haber Ajansı’nın bölgedeki hizmetlerinden dolayı Akbuğa’ya teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı yatırımlarına önem verdiklerini anlatan Başkan Sekmen, “Şehrimizde altyapıyı öncelikli olarak tamamladık. Bir şehrin en önemli gereksinimlerinde birisi altyapısının sağlam olmasıdır. Bazen su konusunda eleştirel alıyoruz. Bu konuda halkımızın sağlığı adına gereken her şeyi yaptık. Vatandaşlarımız da apartmanlarındaki depolarını yılda bir kez temizlik bakımını yaptırsınlar. Bazen üst katlara su çıkmama sıkıntısı yaşanmaması için tazyik fazla verilebiliyor. Bu da apartmanlardaki depolar tortulandığı için kokuya neden oluyor” dedi.

Sekmen, altyapının yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili de önemli adımlar attıklarını, ilçelerdeki çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bazen yağmur yağışı sonrası eleştirilere neden olan Çat yolu güzergâhının da karayolunda yapılacak çalışmalarla kısa sürede halledileceğini belirtti.

Başkan Sekmen’in ziyaretinden ötürü kendisine teşekkür eden İHA Erzurum Bölge Haber Müdürü Ahmet Akbuğa, şehrin kalkınması ve gelişmesi için kendilerinin de her türlü desteğe açık olduklarını ifade etti.