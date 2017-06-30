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30 Haziran 2017 09:02

Büyükşehir Belediyesinden Aşkale itfaiyesine araç desteği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Aşkale Belediyesi İtfaiye Hizmetlerine yeni araçlar teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden Aşkale itfaiyesine araç desteği

30 Haziran 2017 09:02


İtfaiye araçlarının teslimi sırasında ilçe Belediye Başkanı Şenol Polat ve Aşkale itfaiye ekibi hazır bulundu. Teslim edilen araçların hem kaliteli hem modern olması dikkatlerden kaçmazken, büyük yangın ve sıkışmalı trafik kazalarına hızlı ulaşım, bunun yanı sıra olay yerindeki insanlara ve araçlardaki yaralılara doğru şekilde müdahale etmek için gereksinim duyulan araçlar Aşkale İtfaiyesine güç kattı. Konu ve araçlar için düşüncelerini belirten Belediye Başkanı Şenol Polat, “İlçemiz İtfaiye Hizmetlerine teslim edilen araçlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum İtfaiye Daire Başkanı Alparslan Gülakar’a ilçem adına teşekkür ediyorum. Olası bir yangın ve trafik kazalarına hem zamanında müdahale etmek hem de yaralı kişilere yardım için bu araçlara ihtiyaçlarımız vardı” dedi. Araçların teslimi sonrasında sonra kısa bir tatbikatın ardından araçlarla ilçede tanıtımı için gezinti yapıldı.




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