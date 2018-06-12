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12 Haziran 2018 15:32

Büyükşehir Belediyesinden basın mensuplarına iftar yemeği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi basın mensuplarına iftar yemeği verdi.

Büyükşehir Belediyesinden basın mensuplarına iftar yemeği

12 Haziran 2018 15:32


Palandöken Kayak Merkezi’nde bir otelde verilen iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.


Yemekte açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen medyanın toplum için önemi vurgulayarak, “Ramazan ayının son günlerinde bulunuyoruz, hakikaten rahmetin, marifetin ve dostluğun bolca konuşulduğu bu güzel ayda basın mensuplarıyla bir arada olmak mutluluk verici. Basın mensupları hep bizim için değerli olmuştur ve öyle olmaya da devam edecektir. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken bizi kırmayıp bizimle aynı sofrayı paylaşan değerli medya temsilcilerine teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.


İftar yemeğinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.




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