Büyükşehir Erzurum'un altyapısını baştan aşağı yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu, kanalizasyon, depo, fosseptik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, 2018'in dokuz ayında il genelinde 393 bin 305 metre içme suyu, 343 bin 861 metre de kanalizasyon hattı yaptı. İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 109 bin 476 içme suyu, 88 bin 501 metre de kanalizasyon hattı döşedi. Çalışmalar kapsamında toplam 502 bin 781 metre içme suyu, 432 bin 362 metre kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı. 9 ayda 7 depo inşa eden ekipler, ilçelerdeki 13 deponun da bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Öte yandan Alo 185 Çağrı Hattı'na gelen talepler anında ilgili birimlere aktarılarak, 7854 içme suyu ve kanal arızası giderildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İlimizin dört bir sathında altyapı konusunda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Erzurum'da belediyecilik tarihinde görülmemiş bir seferberlik ruhuyla 25 bin 66 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip ilimizin altyapısını 4.5 yıldır yeniden inşa ettik” dedi. Altyapı konusunda Türkiye'de ESKİ'nin rol modeli olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Şuan altyapı konusunda elde ettiğimiz başarı ve ivmenin altında kuşkusuz muhtarlarımızla kurduğumuz koordine, istişare ve ekiplerimizin özverili çalışması yatmaktadır. Ekiplerimiz kırsalda adım atmadık köy bırakmadı. Şuan 300'ün üzerinde noktada aynı anda 20 ilçede altyapı çalışmalarımız sürüyor. Bölge bölge, nokta nokta, dağ-taş demeden görev yapıyor ve halkımıza hizmet etmenin büyük bir onurunu yaşıyoruz.”