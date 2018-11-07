Büyükşehir, Güreş Süper Lig'inde fırtına gibi esiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Süper Lig'deki tek takımı olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Güreş Takımı, bu hafta da minderde fırtına gibi esti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Pehlivanları, birinci haftada Başkent'te İLBANK'ı 6-4 yenmişti. Palandöken Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve güreş severlerin yoğun ilgi gösterdiği ikinci hafta karşılaşmalarında Erzurum'un Arslanları rakibini 9-1 yendi. Erzurum Güreş Tarihi'ne sayısız madalyalar kazandıran genç ve çevik sporculardan oluşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Güreş Takımı, aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkardı. Bu arada iki haftadır galip gelen Erzurum'un Aslanları, üçüncü hafta maçlarında Bursa'da Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak.