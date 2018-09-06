Büyükşehir güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı için yol yapıyor

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlıklarının Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, dağ, taş, arazi ve mezra yolu demeden geçit vermeyen yerleri aşarak modern ve kaliteli bir ulaşım ağı kuruyor. Asfalt ve sathi kaplaması, kaldırım ve bordürleri döşenen yollarda, Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü tarafından yol çizgileri yapılıyor. Ulaşım ekipleri, il genelindeki yollara 1000 kilometre termoplastik ve 1500 kilometre soğuk boya yol çizgisi yaparken, 500 kilometre de çift kompanat yaya çizgisi kullandı. Kent merkezi ve kırsalda mahallelerine asfalt dökülen vatandaşlar, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Başkanımız Mehmet Sekmen’e çok teşekkür ediyoruz. Köylerimizden ilçe merkezi ve diğer bağlantı yollarına sıcak asfalt döküldü. Böylece daha konforlu bir ulaşım ağına sahip olduk. Başkanımızdan Allah razı olsun. Şimdi köylerimize daha hızlı ve daha kolay gidip gelebiliyoruz” dedi.