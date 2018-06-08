Büyükşehir içme suyu şebeke yenileme çalışmalarına devam ediyor

Düktil Font borularla yenilenen içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasına Gürcükapı Caddesi’nden başlandı. Şükrüpaşa, Terminal Caddesi, Kurtderesi, Üç Kümbetler semtlerinde hummalı bir çalışma yapan ESKİ’nin ekipleri, 3050 metre içme suyu hattı, 120 abone bağlantı yapımını da bitirdi. ESKİ yetkilileri, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın direktifleriyle altyapı çalışmalarımız gece gündüz sürüyor. Başkanımız Mehmet Sekmen’in ‘Altyapısı tamamlanmamış mahalle kalmayacak’ şiarını bizatihi sahada hayata geçirerek adım atmadık köy bırakmıyoruz. Kent merkezi ile birlikte de ilçelerimizde içme suyu şebekesi ve diğer altyapı çalışmaları sürüyor. ESKİ, şehir merkezi ve ilçelerimizin altyapısını, içme suyu hattını 100 yıl ömürlü borularla yenilemeye aralıksız devam ediyor” dedi. Bu arada ESKİ’nin ekipleri, bugüne kadar 153 kilometresi Düktil, 40 kilometresi de PE (poli etilen) boru olmak üzere şehirde 193 kilometrelik hattı yeniledi.