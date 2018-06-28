Büyükşehir ilçelerde altyapı seferberliğine devam ediyor

ESKİ’ye bağlı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 20 ilçe ve mahallelerde 27 bin 645 metreyi kapsayan kanalizasyon hattı ile birlikte ilçelerin altyapısını güçlendirdi. Ekipler ayrıca ilçelere ve mahallelere 64 bin 505 metre içme suyu hattı döşedi. ESKİ’nin ekipleri, 1933 su arızası, 1677 de kanal arızasına müdahale etti. Çalışmalar kapsamında ilçelere toplam 92 bin 145 metre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi. ESKİ, ilçeler ve mahallelerde başlattığı altyapı çalışmasıyla, içme suyu ve kanalizasyon hattı olmayan mahalleleri sağlıklı altyapıyla tanıştırmaya devam ediyor. Yetkililer, “Yatırım programında yer alan ilçe ve mahallelerimizde içme suyu, şebeke ve kanalizasyon hattı yapımına devam ediyoruz. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde sürüyor. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatıyla şehrimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir altyapıya kavuşturacağız” dedi.