Büyükşehir kentte inşa ettiği muhtarlık binalarının açılışını yaptı

Büyükşehir Belediyesi, bugün de Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanlığı, Rabiaana Mahalle Muhtarlığı, Lalapaşa Mahalle Muhtarlığı ve Muratpaşa Mahalle Muhtarlığı'nın toplu açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediye başkanları ve diğer yetkililerin katıldığı açılış töreninde konuşan Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile Erzurum yeniden inşa edildi. Vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza kapısı sonuna kadar açık olan Sayın Başkanımıza bizlere verdiği değer ve destekten ötürü teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, 10 yıl önce Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı iken kent ve bölge için yaptığı tespitlerin bugün hayat bulduğunu ifade ederek, Başkan Sekmen'i şehirde hayata geçirdiği yatırımlardan ötürü tebrik etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed'in ‘Hürmete şayan bir ay' diye nitelediği, sayısız lütuf ve hikmetlerle dolu kutlu bir ay olan Muharrem'in bolluk ve bereketiyle bu ayda da tamamlanan projelerimizin açılışını yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükrediyoruz sayısız Evliyullah'ın ayak bastığı bu mübarek topraklara hizmet etme imkânını bizlere sunduğu için Bizler paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin zirve şehri, İslam'ın kilidi olan bu mübarek kentte altyapıdan kentsel dönüşüme, içme suyunda tarım ve hayvancılığa, kültür ve sanattan spora, imardan ulaşıma, eğitimden bilime sayısız nice eserleri inşa ederek, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir şehir inşa etmeye çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz.”

“Kadim kentte nice önemli yatırımları hayata geçirdik”

Başkan Sekmen, “Şehirciliği sadece yerel hizmetlerle değil doğumdan ölüme kadar benimseyen ve hayatın her an içinde olan bir anlayışla kabul ederek, vatandaşlarımızın destek ve duasıyla Erzurum'un dört bir sathına nice önemli yatırımları inşa ettik. Köprü, yol, menfezler, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, taziye evi ve muhtarlıklar, göletler ve sulama tesisleri, Esmek, eğitim merkezleri ve bilgi evleri, fuar merkezi ve kütüphaneler, okulların bakım ve onarımı, çevresel yatırımlar, üretim merkezleri, tarım ve hayvancılığın gelişimi için hayata geçen dev yatırımlar kısacası ismi saymakla bitmeyen yüzlerce projeyi tek tek hayata geçirdik” diye konuştu. “Bizim başarımızın birinci ölçekte en büyük hamisi kuşkusuz muhtarlarımızdır” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Erzurum'un ilçeleriyle birlikte gelişmesi ve güzelleşmesinde en büyük pay sahibi muhtarlarımızdır. Yerel yönetimin banisi olan ve çalışmalarımıza her daim destek veren muhtarlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılan Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanlığı, Rabiaana Mahalle Muhtarlığı, Lalapaşa Mahalle Muhtarlığı ve Muratpaşa Mahalle Muhtarlıklarının toplu açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlarımıza layık oldukları nezih ve ferah çalışma ortamını sunmak için inşa ettiğimiz muhtarlık binalarımız Erzurum'a hayırlı ve uğurlu olsun.” Konuşmaların ardından muhtarlık binalarının toplu açılışı yapıldı.