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03 Mayıs 2018 16:04

Büyükşehir kırsalda da yol yapıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kırsalda da konforlu bir ulaşım ağı için yol yapıyor.

Büyükşehir kırsalda da yol yapıyor

03 Mayıs 2018 16:04


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, arazi ve mezra yolu demeden geçit vermeyen sarp bölgelerde güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için yol yapıyor. Ekipler, Tekman’ın Çukur Yayla Mahallesi ve Dengiz İncesu Grup Yolu’nda, Köprüköy’ün Güzelhisar Mahallesi’nde, Oltu Ballıca’da, Çat’ın Hırhal Mahallesi’nde ve Bağlıca grup yolunda iki haftada 49 kilometre yol yaparak, 6 noktaya toplam 57 bin 575 ton asfalt döktü. Yayla yolu açılan ve mahallelerine asfalt dökülen vatandaşlar, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Başkanımız Mehmet Sekmen’e çok teşekkür ediyoruz. Köylerimizden ilçe merkezi ve diğer bağlantı yollarına sıcak asfalt döküldü. Böylece daha konforlu bir ulaşım ağına sahip olduk. Başkanımızdan Allah razı olsun. Şimdi köylerimize daha hızlı ve daha kolay gidip gelebiliyoruz” dedi.




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