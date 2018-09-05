Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 11:48

Büyükşehir mahallelerin çehresini güzelleştiriyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve ilçelerdeki mahallelerin çehresini güzelleştiriyor.

Büyükşehir mahallelerin çehresini güzelleştiriyor

05 Eylül 2018 11:48


Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinin alt ve üstyapısını yenileyen Büyükşehir’in ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde toplam 502 noktada aynı anda görev yapıyor. Kanalizasyon ve içme suyu tamamlanan köylerde yol ve kaldırımları da yenileyen ekipler, vatandaşların istekleri doğrultusunda mahallelerin bütün ihtiyaçlarını gideriyor. Alt ve üstyapısı yenilenen Aziziye ilçesinin Rizekent Mahallesi sakinleri, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e köyümüzün ihtiyaçlarını ifade ettikten sonra oluşturulan ekiple mahallemiz adeta yenilendi. Alt ve üstyapı, parke taşı ve kaldırımları baştan aşağı yenilenen mahallemizin adeta çehresi değişti. Köyümüzü yeniden ihya eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılan bu çalışmayla yol ve kaldırımlarımız, köyümüz ter temiz oldu” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç