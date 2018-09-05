Büyükşehir mahallelerin çehresini güzelleştiriyor

Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinin alt ve üstyapısını yenileyen Büyükşehir’in ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde toplam 502 noktada aynı anda görev yapıyor. Kanalizasyon ve içme suyu tamamlanan köylerde yol ve kaldırımları da yenileyen ekipler, vatandaşların istekleri doğrultusunda mahallelerin bütün ihtiyaçlarını gideriyor. Alt ve üstyapısı yenilenen Aziziye ilçesinin Rizekent Mahallesi sakinleri, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e köyümüzün ihtiyaçlarını ifade ettikten sonra oluşturulan ekiple mahallemiz adeta yenilendi. Alt ve üstyapı, parke taşı ve kaldırımları baştan aşağı yenilenen mahallemizin adeta çehresi değişti. Köyümüzü yeniden ihya eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılan bu çalışmayla yol ve kaldırımlarımız, köyümüz ter temiz oldu” dedi.