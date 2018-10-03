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Büyükşehir olimpiyat kentini ışıl ışıl aydınlattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, turizm ve ticaret şehri Erzurum’u ışıl ışıl aydınlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, turizm ve ticaret şehri Erzurum'u ışıl ışıl aydınlattı. “Yol ve ışık bir şehrin medeniyet göstergesidir” diyerek kenti ışıl ışıl bir şehre dönüştüren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Olimpiyat kentinin adeta çehresini değiştirdi. Şehrin bütün giriş ve çıkış noktaları, cadde ve sokaklar, ana ve ara arterler, prestij caddeleri, bulvarlar, kavşaklar, tarihi mekanlar, kentsel estetiğe renk katan özel ışık tasarımlarıyla adeta canlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçeleri, dekoratif LED aydınlatma, ağaç aydınlatmaları ve LED armatürlerle ışıl ışıl bir hale getirdi. Yaptığı çalışmalarla kentin görünüme yeni bir çehre katan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki belediyecilik anlayışına da farklı bir perspektif kazandırdı.


“Erzurum'un görsel estetiğini ışıkla donattık”


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Mehmet Sekmen, ışığın günümüzde modern şehircilik anlayışının bir parçası olduğunu bildirdi. Sekmen, “Erzurum ve ilçelerimizdeki ışıklandırma çalışmalarına farklı bir hava kazandırdık. Modern şehircilik anlayışı çerçevesinde ana arterlerde, kavşaklarda ve köprülerde LED aydınlatmaların yanında ağaç aydınlatmaları ve LED armatürlerle dekoratif ışıklandırma çalışmaları yaptık. Böylelikle turizm ve cazibe merkezi Erzurum, tarihsel hüviyetine medeniyet göstergesi olan ışıkla ayrı bir değer kazandırdı. Bu tasarımlar sonrası yurt içi ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin özellikle cadde, bulvar ve kavşaklarda yapılan ışıklandırmaları görünce hayran kaldıklarını öğreniyoruz. Bu beğeniler çalışmalarımıza şevk ve heyecan katıyor” diye konuştu.

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