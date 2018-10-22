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Büyükşehir Olur'un çehresini değiştirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Prestij Cadde Projesi” ile şehrin yerleşim yerlerini turizm ilçelerine dönüştürüyor.


Büyükşehir'in mimar ve mühendisleri, Olur ilçesinde de yine harika bir çalışmaya daha imza attı. Olur'un ilçe merkezindeki binalar geleneksel mimari özellikleri kapsamında yenilendi. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarında tarihi dokuya uyan geleneksel ahşap malzeme kullanıldı. En yüksek kalitedeki, kış şartlarına uygun yapı malzemelerinin kullanıldığı cephe sağlıklaştırmada, cadde ve binalar 3 boyutlu lazer tarayıcı ile sayısallaştırılıp, modern tasarımla şekillendirildi. Tarihi dokuya uygun ve geleneksel mimari özellikleri baz alınarak yapılan kentsel tasarımda, ilçedeki yapılar adeta turistik nitelikte bir görünüm kazandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Prestij Cadde Projesi'ni Olur ilçemizde de uyguladık. Erzurum'un her bir ilçesinde hayata geçen bu proje sayesinde yerleşim yerleri, Batı'daki gibi turizm ilçelerine dönüştü. İl genelinde uyguladığımız bu proje sayesinde şehrimizin turizm istatistikleri de arttı. Erzurum'un ilçelerinin de çehresini değiştirdik. Olur ilçemizdeki yatırımlarımız ve prestij cadde uygulaması hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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