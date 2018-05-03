Büyükşehir orta refüjleri beton bordürlerle yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada kavşaklar yol boyunca ‘Refüj bordür’ adı verilen yeni beton bordürlerle yenileniyor. 2 haftada orta refüjlere 2 bin 32 metre beton bordür döşeyen ekipler, kış mevsimi gelene kadar kentteki bütün orta refüjleri baştan aşağı yeniden düzenleyecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Palandöken A.Ş. tarafından üretilen, uzunluğu 47, genişliği 22 ve yüksekliği de 30 santimetre olan refüj bordürler metropol kentlerde kullanılıyor. Teknolojinin en son ürünü olan refüj bordürler, 7 ve 28 günde yapılan dayanıklılık testinden 3.6 ile 6.7’lik mpa dayanıklılığa sahip. Yetkililer, “Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatıyla orta refüjleri beton bordürlerle yeniden düzenliyoruz. Metropol kentlerde kullanılan refüj bordürleri ilimizdeki üstyapı çalışmalarında kullanmaya başladık. Dayanıklılık testinden geçen ve kent estetiğine ayrı bir renk katan yeni bordürleri şehrimizin dört bir sathında kullanacağız” dedi.