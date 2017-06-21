Büyükşehir Osmanlı geleneğini sürdürüyor

Lala Mustafa Paşa Çeşmesi’nden vatandaşlara ikram edilen Osmanlı şerbeti, Erzurumlulardan tam not aldı. Dönem kıyafetiyle vatandaşlara izzet ve ikramda bulunan Büyükşehir’in ekipleri, iftardan sahura kadar Erzurumlulara şerbet dağıtıyor. Lala Mustafa Paşa Çeşmesi’nin musluklarından doldurulan bu leziz tat aynı zamanda bir şifa kaynağı olarak da biliniyor.

Yetkililer, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatıyla kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Çeşmesi’nde halkımıza Osmanlı şerbeti ikram ediyoruz. Osmanlı sultanlarına izzet ve ikram edilen ve aynı zamanda ismi padişah içeceği de olan şerbet, tam bir vitamin deposu olarak da biliniyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak birbirinden güzel ve birbirinden zengin Anadolu kültürünü yaşatmak adına asırlardır süre gelen Osmanlı şerbetini halkımıza ikram ediyoruz” dedi.