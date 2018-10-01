Büyükşehir Pasinler'de muhteşem bir dönüşüme imza attı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla ilçeye konuşlanan Büyükşehir'in ekipleri yerleşim yerinde adeta mühendislik harikası işlere imza attı. Metropol kentlerdeki kentsel tasarımları aratmayan bu çalışma, Pasinler ilçesini de baştan aşağı değiştirdi. Yapılan “Prestij Caddesi” uygulaması kapsamında ilçeye sıcak asfalt serimi yapıldı. İlçe merkezindeki binalar geleneksel mimari özellikleri kapsamında yenilendi. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarında tarihi dokuya uyan geleneksel ahşap malzeme kullanıldı. En yüksek kalitedeki, kış şartlarına uygun yapı malzemelerinin kullanıldığı cephe sağlıklaştırmada cadde ve binalar 3 boyutlu lazer tarayıcı ile sayısallaştırılıp, modern tasarımla şekillendirildi. Tarihi dokuya uygun ve geleneksel mimari özellikleri baz alınarak yapılan kentsel tasarımda, ilçedeki yapılar turistik nitelikte bir görünüm kazandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kamusal mekânlar, toplumun her kesimi tarafından yoğun olarak kullanılan alanlardır. Bu nedenle gerek kent merkezi gerekse de ilçelerimizdeki peyzaj tasarım çalışmalarının toplumun her kesiminden kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte olması için tabiri yerindeyse mühendislik harikası görsellikleri kentsel estetiki bakış açısıyla kent merkezi ve ilçelerimize uyguluyoruz. Pasinler'deki Prestij Cadde uygulamasıyla ilçemiz muhteşem bir görünüme kavuştu. Pasinler'deki prestij cadde uygulaması ve diğer hizmetler ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun ” dedi.