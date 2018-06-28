Büyükşehir Şükrüpaşa’da yolları baştan aşağı yeniliyor

Ekiplerin Haydar Aliyev Bulvarı’ndaki düzenlemesi de semt sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalla birlikte kent merkezinde de yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu yıl etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle ertelenen çalışmalara zaman kaybetmeden başlayan ekipler, kısa sürede yüzlerce kilometrelik yolda çalışma yaptı. Ekipler, rahat ve konforlu ulaşım için son olarak Şükrüpaşa semtinde ana ve bağlantı yollarını yeniledi. Çalışmanın ardından mahallenin adeta çehresi değişirken, semt sakinleri Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. Fen İşleri ekipleri ayrıca Haydar Aliyev Bulvarı’ndaki düzenlemeyle de vatandaşlardan tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde ilçeler ve kent merkezinde sürdürdüğü alt ve üst yapı hizmetleri vatandaşlardan da takdir gördü. Özellikle yol ve temizlik hizmetlerinden sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’ya teşekkür mesajları yağdı.