Büyükşehir’den 15 Temmuz Turnuvası

Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sezon hazırlıklarını sürdüren futbol kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan turnuva, Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak. Turnuvaya Alanyaspor, Akhisar Belediyespor, Altınordu F.K., Kayserispor ve Konyaspor katılacak. 13 Temmuz’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda saat:18.00’de Konyaspor-Kayserispor maçı ile başlayacak olan turnuvada 15 Temmuz’da saat: 17.00’de Kayserispor-Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yine 15 Temmuz’da saat:20.00’de Alanyaspor-Altınordu F.K. ile maç yapacak. Yetkililer, Kazım Karabekir Stadyumu’nda ücretsiz olarak oynanacak turnuvaya tüm sporseverleri davet etti.