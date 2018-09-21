Büyükşehir'den 5 bin kişiye aşure ikramı

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan stantta yapılan aşure dağıtımına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer yetkililer katıldı.

Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Muharrem ayının önemine vurgu yaptı. Sekmen, “Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ‘Cennet gençlerinin efendileri' sözüyle taltif ettiği, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın iki ciğerparesinden biri, ümmetin gözbebeği Hz. Hüseyin efendimizin ve yetmişten fazla müminin şehit edildiği Kerbela olayının 1338'nci yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cennet gençlerinin efendisi, şehitlerin serdarı Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbelâ şehitleri başta olmak üzere hak, hakikat, hürriyet, adalet, fazilet, izzet ve şeref için can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, şükran, saygı ve tazimle yâd ediyoruz” dedi.

Başkan Sekmen, Aşure Günü'nün Muharrem ayının bolluk ve bereketini de ifade ettiğini kaydetti. Konuşmaların ardından beş bin kişiye aşure ikramında bulunuldu. Bu arada Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı vatandaşlara aşure ikramı öncesi konser verdi. Mehteran takımı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.